Victoria Ruffo y Érika Buenfil, de reinas de las telenovelas a reinas del Tik Tok

Hay un refrán que dice: renovarse o morir, y esto lo han sabido aplicar a su vida dos mujeres que hoy están más activas que nunca en TikTok, la red social favorita del momento, Victoria Ruffo y Érika Buenfil. Ambas han sido de las protagonistas más entrañables de telenovelas en la misma época y ambas están rondando los 60 años, Victoria cumplirá 60 el próximo 31 de mayo y Érika 59 el 23 de noviembre.

Incluso cuando ambas pudieran quedarse con sus triunfos del pasado o con sus papeles actuales en televisión, han superado el miedo de probar el terreno de las redes sociales. Érika Buenfil ha contado que al principio hacía videos a escondidas de su hijo y Victoria ha confesado que África Zavala le ayuda a subir sus videos porque ella no entiende nada, pero no se niega a probar suerte en estos terrenos.

Actualmente Victoria graba la telenovela “Corona de lágrimas”, que llega 10 años después de la primera entrega y Érika Buenfil recientemente fue una de las protagonistas de la telenovela “Vencer el pasado”.

En sus tiempos libres, entre grabaciones, han aprovechado para hacer coreografías que generan miles de reacciones.

La primera en estrenar esta plataforma fue Érika Buenfil, en 2020, lo que permitió a la gente, y sobre todo a otras generaciones, conocer otra cara suya, más allá de la protagonista que sufre, llora y encuentra el amor.

Inmediatamente sus videos se volvieron tendencia en Twitter, donde la gente ponía comentarios como “La reina del Tiktok de todas las señoras bien”, o “La tía de México”. Actualmente, Érika tiene 15.5 millones de suscriptores en Tiktok.

Poco antes, Buenfil ya había conquistado otro terreno virtual: el de YouTube, donde creó un canal de recetas de cocina, “Sazonando con la Buenfil”, con más de 400 mil suscriptores.

Este año, Victoria ha dado el paso a TikTok. Su estreno se dio con un baile en conjunto con Maribel Guardia y África Zavala, donde demostraron que eso de la coordinación no es lo suyo, pero aunque no lo sea tienen lo importante: diversión.

Este video suma 215 mil corazones en Tiktok y puso a la actriz en el foco de los medios de comunicación.

En otro video aparece igual con Maribel, África y otras actrices bailando del mismo modo. Éste ya suma casi 3 millones de me gusta en la red.

A poco tiempo de haber iniciado con esta cuenta, suma ya 1.7 millones de seguidores en TikTok, y la gente ya hasta descubrió que su manera de bailar la heredó a su primogénito, José Eduardo.



En cuanto Victoria comenzó con estos bailes y parodias, los medios le preguntaron a Érika Buenfil si veía esto como una competencia, así como ambas, de manera directa o indirecta, compitieron alguna vez por los protagónicos de las telenovelas.

“Es muy amplio, nadie está compitiendo con nadie, lejos de ponernos en competencia, o quién me va a quitar el lugar, yo creo que cada una de nosotras tiene nuestro espacio, su lugar, la red allí está, es una red para jugar y no se trata de una competencia, somos compañeras de toda la vida y nos hemos atrevido a jugar, a cruzar la frontera de las redes y contactar con otra generación, lejos de ser competencia”.

En una entrevista con Javier Poza, el comunicador le dijo que, para él, ella era la “próxima reina del Tiktok”, y que temblara Érika Buenfil.

“La verdad es que no trato de hacer competencia con nadie, la persona que me insistió también para hacer uno fue África Zavala, que la amo porque me ayuda mucho, pobrecita también se ha de desesperar y el otro que ya me puso a bailar ya fue Mane”, le contestó Ruffo.

Victoria se rió muchísimo de que sabe que tiene el ritmo “en las orejas”, y que cuando baila o se mueve o de la parte de arriba o de la parte de abajo, pero lo que sí la ha sorprendido es el éxito que ha tenido en TikTok.

También agradeció a las personas que la han ayudado a subir sus videos —porque ella todavía no le agarra la onda a estas plataformas—, como África Zavala.

Posterior a esta entrevista Victoria le dedicó uno de sus bailes a Javier Poza.





En 1980, Érika Buenfil y Victoria Ruffo fueron parte de la telenovela: “Los conflictos de un médico”, y cada una fue haciendo su camino como protagonista.

A principios de los años 80, Victoria Ruffo protagonizó telenovelas como “Quiéreme siempre” (1981), “La Fiera” (1983), “Juana Iris” en 1985, año en el que Érika Buenfil protagonizaba otra telenovela de Televisa: “Angélica”, donde su personaje muere al final. Al siguiente año protagonizó “El engaño” y en 1988 “Amor en silencio”.

Victoria Ruffo, mientras tanto, protagonizó “Victoria” en 1987, y en 1989 “Simplemente María”. Ya a principios de los 90, Victoria protagonizó “Capricho” y “Pobre niña rica”, mientras que Érika trabajó en “Marisol” en 1996, y unos años antes, en 1991, “Vida Robada”.

En últimos años, Érika Buenfil participó en producciones como “Vencer el pasado” y “La mexicana y el güero” en 2021, “Te doy la vida”, en 2020, “Por amar sin ley” en 2019, así como “La doble vida de Estela Carrillo” en 2017.

Victoria Ruffo está actualmente trabajando en la continuación de “Corona de lágrimas”. En 2019 hizo “Cita a ciegas”, donde interpretaba a una mamá muy particular y en 2014 hizo “La malquerida”.