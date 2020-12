Verónica Castro sufre porque no puede ver a Mikhail y Simone, sus nietos mayores, procreados por su hijo Cristian Castro y Valeria Liberman, y esto, dice, es porque Valeria ha demostrado ser una fea persona, a la que ella conoce y con la que prefiere no tener tratos.

“Es una persona fea, me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá pero por lo menos a mí me ha tratado muy mal, ha hecho las cosas muy feas y yo con ella no quiero tener ni siquiera un medio acercamiento.

"Me pongo de tapete con mis nietos, con las criaturas sí, pero con ella no porque le hizo mucho daño a su mamá, a su papá, a mí, y a mi hijo, por supuesto, todo, entonces, definitivamente no (iría a buscar a mis nietos a su casa)”, aseguró la actriz.

Verónica dijo que Mikhail está por cumplir 13 años, mientras que Simone 15, y contó algunas cosas que le tocó ver de Valeria cuando su hijo y ella estaban en una relación, y que la llevaron a poner distancia, a decidir no buscarla aunque extraña a sus nietos.

“No lo haría porque ella es muy grosera, es una mujer muy muy grosera, una vez casi le pega a su mamá, le habló muy feo, el día de la petición del matrimonio de Cristian y yo ese día la regañé muy fuerte, le dije: yo no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido un favor: no le vuelvas a faltar al respeto a tu madre porque es como si me lo faltaras a mí o a cualquier mamá”.

Tras estos incidentes, Verónica dijo haberse enterado de otras cosas que ocurrieron cuando murió el papá de su exnuera.

“Fue a pedirle de una manera muy desagradable el dinero a su mamá”, comentó.

Afortunadamente, su hijo ha tenido contacto con sus hijos, cada que puede les habla o hacen videollamadas, pero siempre guardando las distancias, mientras que ella espera a que sus nietos tengan más edad para poder generar vínculos.

El día de ayer, Castro anunció su regreso a la pantalla grande, ahora en el papel de una abuelita, en la cinta "Dime cuándo tú", la cual dirige su hijo Michel.

