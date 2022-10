Vanesa Martin, apareció en el escenario del siempre fastuoso Teatro Metrópolitan, que ya lucía casi lleno.

Acompañada por dos baterías, una guitarra acústica, un guitarrista eléctrico y un piano, desde los primeros acordes estremeció a los asistentes que aplaudieron de principio a fin cada uno de los temas en sus más de dos horas de presentación.

Con temas como "Aún no te has ido", "Mi amante amigo", o "No te pude retener", la cantante malagueña con esa voz ronca y envolvente que caracteriza a quienes interpretan bulerías, flechó a sus seguidores mexicanos, que no habían podido verla en vivo desde 2019.

La casi mexicana, por tanta trayectoria y seguidores en nuestro país, agradeció a los escuchas en cada oportunidad que su juego de luces se detenía para formar la ovación, "Gracias México".

Como en todos los conciertos desde el regreso de la pandemia a los escenarios el público se sigue entregando a sus artistas en cada noche, coreando todas y cada una de las canciones.

El tradicional "Olé olé olé olé, Vane, Vane" se hizo presente en la audiencia tras la primera hora de presentación.



Foto: Ocesa / José Jorge Carreón.

Misma pausa donde con un papel celofán los asistentes levantaron sus celulares e iluminaron con los flash de sus celulares en un color rojizo el Teatro Metropólitan.

Los últimos temas comenzaron a llegar con una Vanesa más que entregada, y que desde principio a fin, enganchó y emocionó a sus seguidores, incluso por momentos haciéndose cargo de la guitarra acústica.

Entregó con una seña el micrófono al público y con un signo de despedida tras cantar la "otra" que le pedían los 11 mil 600 asistentes, Vanesa Martín volvió a decirle a México "Siete veces sí".



rad