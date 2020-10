Van Halen y otras bandas de rock que se mantienen activas

Con la muerte del guitarrista Eddie Van Halen el rock está de luto.

Y es que con el grupo de rock nacido en la década de los 70, del que fue fundador junto a su hermano Alex, y gracias a su virtuosismo en la guitarra, se convirtió en uno de los músicos más destacados de la historia.

La banda arrancó con el pie derecho; su álbum debut homónimo "Van Halen" de 1978 se establecieron gracias a temas como "You really got me".

Así como ellos marcaron época hay otras bandas que surgieron ya sea en los 70 u 80 que a la par se fueron consagrando y que hoy, aún con el paso del tiempo siguen en activo.

Bon Jovi

La banda de rock nació a principios de los 80 liderada por Jon Bon Jovi (de donde surge el nombre) siendo uno de sus temas icónicos "Livin' on a prayer" que desde 1986 se sigue escuchando.

La banda se ha mantenido activa desde su nacimiento adaptándose a los cambios en la música y explorando sonidos dentro del Hard Rock y el rock & roll. Debido a su manera de vestir también entró entre las bandas a las que se les conoció como Glamm Metal, debido a lo que utilizaban en su vestimentas así como su cabello largo y estilizado en algunos músicos.

Tan sólo este 2020 (hace apenas un par de días) lanzaron su más reciente disco de estudio (el decimoquinto) bajo el nombre "Bon Jovi: 2020", a cuatro años de su anterior lanzamiento y luego de haberlo retrasado por el coronavirus.

U2

Del lado del rock más alternativo es imposible no mencionar a la banda irlandesa integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. quienes desde la década de los 70 están en activo explorando géneros que van desde el post-punk (en sus inicios) hasta el rock pop o simplemente pop.

Si bien en 2018 se habló de su posible separación, al año siguiente callaron los rumores embarcándose en una nueva gira.

A ellos les debemos temas como "With or without you" y "Vertigo"; su último álbum salió hace apenas tres años, en 2017 bajo el nombre "Songs of experience".

AC/DC

Apenas la semana pasada se hizo oficial el regreso del grupo Australiano con Brian Johnson (voz), Cliff Williams (bajo) y Phil Rudd (percusión), quienes habían dejado el grupo entre 2015 y 2016 y Angus Young (guitarra, miembro fundador) y Stevie Young (guitarra que se unió en 2014).

La banda se fundó en los años 70 es creadora de varios temas clásicos como "Highway to hell" y "Thunderstruck". Aunque ellos se clasifican dentro del rock & roll además se les ha ligado con el heavy metal y el hard rock.

Queen

Si bien el líder y voz emblemática del grupo, Freddie Mercury, falleció en 1991 la banda sigue presentándose con el nombre "Queen + Adam Lambert" (gracias a la colaboración de Lambert como vocalista) por lo que se considera activa.

Los creadores de "Bohemiam rhapsody", "You're my best friend" y "Radio Gaga", entre otras, fundaron la banda británica en 1970 que en un inicio estuvo integrada por Mercury, Brian May (guitarra), John Deacon (bajo, retirado en 1977) y Roger Taylor (batería).





The Rolling Stones

Si bien llegaron a la industria una década antes que Van Halen, en los años 60, no podríamos no mencionarlos por su influencia hasta la fecha.

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Woods son los músicos que hasta la fecha siguen interpretando canciones como "(I can't get no) Satisfaction". Tan sólo este año reeditaron su mítico disco "Goats head soup" de 1973.

Kiss

El último álbum de estudio de la banda neoyorquina fue lanzado hace ya ocho años, sin embargo los músicos siguen activos.

Si bien ya habían anunciado su gira del adiós -en México se despidieron en 2019 en el Festival Domination- los escenarios no los dejan. A causa del coronavirus Covid-19 algunas presentaciones de su gira "End of the road" se pospusieron hasta 2021. Formada en 1973 la banda es recordada sobre todo por su aspecto icónico gracias al maquillaje de sus integrantes Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer, (actual alineación) así como trajes extravagantes.





Guns 'n Roses

Desde el lanzamiento de su primer EP "Live ?!*@ like a suicide", en 1986, hasta el último álbum de estudio de 2008 "Chinese democracy", la banda se ha establecido como una de las más destacadas dentro del hard rock y una de las más influyentes de la historia.

Provenientes de Los Ángeles, en su alineación actual están Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Richard Fortus (guitarra), Dizzy Reed (teclado), Melissa Reese (teclado), y Duff McKagan (bajo).

Entre sus temas más destacados están "Welcome to the jungle" y "Sweet child o' mine", ambos extraídos de su álbum debut "Appetite for destruction", considerado el debut más exitoso de la historia en cuanto a número de ventas, de acuerdo con Rolling Stone.

