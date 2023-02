Una obra sobre Frank Sinatra y el cambio de paradigmas

En "Mi vida con Frank", pieza unipersonal escrita, dirigida e interpretada por José María Mantilla, el público ve al personaje principal, un narrador que podría ser el mismo Mantilla o cualquier persona de su generación, en la estancia de su casa, mientras escucha canciones de Frank Sinatra.

La obra ya tuvo temporadas en Alemania y Francia, así como su estreno en México hace un año en El Milagro. El pasado 21 de febrero, La Teatrería (Tabasco 152, Roma) abrió sus puertas a "Mi vida con Frank".

Cierta austeridad de la obra se debe, cuenta Mantilla, en entrevista, a que al estar él mismo asentado en Francia, necesitaba crear un espectáculo cuya representación en otros países fuera accesible.



Foto: José María Mantilla, cortesía

El eje de la obra son dos figuras: el ya citado Sinatra y el abuelo materno de Mantilla, dos personajes que siempre llamaron su atención."Empecé a pensar cómo podrían unirse estos dos elementos. Después de mis sesiones de trabajo surgió la idea de cómo unir a ambas figuras".

La línea conductora es el tiempo y el espacio que Sinatra vivió y que, en palabras del director, tocaban muchos aspectos de una sociedad y una cultura del siglo XX. "No es que yo pensara en Sinatra cuando veía a mi abuelo, pero me doy cuenta de que los identifico con una época y que hay elementos que los conectan".

Mantilla recuerda también, algunos de los elementos que rodearon a la música del siglo XX (los LP´s, los micrófonos) y que han cambiado en las últimas décadas. "Ahora uno baja música de internet y la cuestión del micrófono se ha revolucionado", pero estos elementos sirven, en la obra, para representar el cambio de paradigmas entre un tiempo y otro.

"Desde el presente, el narrador recuerda su infancia y se va entrelazando con muchas otras cosas: el recuerdo de su abuelo, que no conoció a Sinatra, claro, pero estaba ligado a él y sabía todo de su universo: la sociedad, la política, la música estadounidense, el mundo del espectáculo".



Foto: José María Mantilla, cortesía

Sin embargo, el recuerdo también ejemplifica un estereotipo, un arquetipo de hombre que en los últimos años ha empezado a desmontarse. "Hablo de mi abuelo, pero, de alguna forma, también hablo de mi padre. Estos hombres eran jefes de familia, como les decíamos, y estaban a cargo de sacar adelante a su esposa e hijos. Eran tiempos diferentes, no existían las redes sociales y parecía que estos hombres estaban dispuestos a todo y hacían todo lo que les pasaba por la cabeza".

Es importante, abunda el director, poner en contexto ciertas situaciones. "Los hombres de ese tiempo se hicieron a ellos mismos; eran hombres que pasaron de habitar un mundo casi primitivo a uno mucho más moderno y civilizado; les tocó ver el cambio del concepto de mujer, por decirlo de alguna manera, en un mundo donde las mujeres empezaron a tomar el lugar que les correspondía. Ahora siento que la sociedad ha revalorado el papel que juega cada quien: los padres, los niños".

Mantilla cuenta que en su infancia él le preparaba tragos a su padre o iba a la tienda a comprarle cigarros, acciones que hoy serían muy mal vistas. "El contraste entre lo que vive un niño ahora y lo que vivió en el pasado es brutal. Hemos cambiado mucho, creo que, muy a pesar de nosotros mismos, nos tocaron tiempos donde no todo era absolutamente malo. No juzgo, pero las pongo en contexto y eso me parece un ejercicio interesante".

Un ejemplo de este cambio de paradigmas es la prohibición de "Lo que el viento se llevó" por el papel que juega la comunidad afroamericana en la película. "No sé si lo que tenemos que hacer es prohibir u ocultar. Sé que nos estamos recuestionando cosas y eso es de lo que quiero hablar. Nos estamos redefiniendo y yo cuestiono cómo se redefinió mi generación".

"Mi vida con Frank" tiene sólo cuatro funciones, los martes, a las 20:30 horas, hasta el 14 de marzo.

