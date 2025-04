Nueva York, los días transcurren con tranquilidad. Las casas están impecables, las rutinas son predecibles y las amistades se mantienen a base de sonrisas.

Pero todo cambia cuando Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm), un hombre que lo ha perdido todo, comienza a robar a sus vecinos.

Coop, recién despedido de su trabajo como administrador de fondos y devastado por la traición de su esposa con su mejor amigo, se aferra a lo único que le queda: su estatus. En su desesperación por mantenerlo, lo que comienza como un crimen calculado se convierte rápidamente en una vía de escape emocional.

Esta es la historia de Tus amigos y vecinos (Your friends & neighbors), serie creada por Jonathan Tropper (This is where I leave you), ya disponible en la plataforma Apple TV+.

En la trama vemos que mientras Coop se desliza por casas ajenas en busca de objetos valiosos, va descubriendo lo que cada hogar esconde realmente, como el de Grace y Barney Choi, una pareja atrapada en la rutina de su relación.

“Lo más difícil de interpretar a Barney es entender que no es un villano ni un santo, es alguien que intenta sobrevivir al colapso emocional de su relación y su manera de evadir los problemas es convencerse de que todo sigue funcionando”, explica Hoon Lee, quien interpreta a este hombre silencioso y rígido atrapado en un matrimonio con Grace (Eunice Bae).

La terapia grupal a la que varias parejas acuden para intentar salvar lo que queda de sus relaciones se convierte en un dispositivo narrativo clave en la serie. Nadie llega siendo completamente honesto y, poco a poco, todos se exponen.

“Es una serie que no subraya las emociones. Muchas escenas están construidas sobre silencios, sobre miradas que se esquivan. Eso hace que el espectador se convierta en un cómplice incómodo”, explica Bae.

En palabras del creador de la serie, Your friends & neighbors se aleja de los convencionalismos de acción y persecuciones para centrarse en lo que él llama el “crimen emocional”, pues aunque hay suspenso, el verdadero peligro no radica en si Coop será atrapado, sino en cuánto más puede mentirse a sí mismo:

“No es una serie sobre robos. Es una serie sobre personas que están al borde. Personas que construyeron una vida sobre deseos ajenos, y ahora no saben cómo escapar”.

Lena Hall, quien interpreta a Ali, la hermana de Coop, añade que, a pesar de las dificultades y frustraciones que enfrenta su personaje, sigue siendo una figura de apoyo incondicional para él.

“Espero que la gente vea que el dinero no compra la felicidad. Nada te va a hacer feliz, sin importar el tamaño de tu casa”.