Tras su salida de "MasterChef Celebrity", Macky González está en contra de los chefs "déspotas" y "mandones"

Macky González rompió dos estigmas dentro de la cocina de “MasterChef Celebrity”: la primera fue apreciar el valor de la cocina y dejarla de asociar como una tarea que sólo llevan a cabo las mujeres que atienden a su marido y la segunda, alzar la voz frente a figuras de autoridad, motivo por el cual la y los jueces de la competencia vivieron en constante desacuerdo con la participante, y aunque por su sinceridad, la deportista se ganó la enemistad de gran parte del público, esto es lo que opina de la actitud del jurado.

Macky, mejor conocida por su participación en realitys de alto rendimiento deportivo como “Exaltón” y “Guerreros”, se convirtió en la novena eliminada de la cocina más famosa de México, luego de ser una de las competidoras más controversiales, ya que desafió a la y los chefs, cuando estos se negaban a probar sus platillos o en momentos en que la atleta argumentaba la razón por la que había llevado a cabo un método de preparación distinto al requerido.

Este fue uno de los motivos por los que, en redes sociales, las personas pedían que la participante abandonara la competencia, pues su comportamiento les parecía irrespetuoso frente a la chef Betty Vázquez y los chefs José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, sin embargo, Macky sostiene que su profesión no les da derecho a ser groseros o negar la retroalimentación que necesitan como cocineras y cocineros inexpertos para aprender y crecer dentro de la cocina.



Foto: Instagram

“He estado toda mi vida con entrenadores sumamente agresivos, estoy acostumbrada a ese tipo de rigor, pero a lo que no estoy acostumbrada es a cosas que me parezcan injustas”, indicó en una entrevista para TV Azteca.

Para la deportista, los chefs no sólo son jueces, sino que tienen la terea de acompañar a las y los competidores a lo largo de todo el proceso, ya que ninguna ni ninguno de ellos son expertos culinarios, por lo que consideró que hubo ocasiones en que los jueces no demostraron vocación a la hora de explicar o encaminar a las personas que tenían dudas a la hora de tratar de sacar adelante un reto.

“Estos chefs déspotas (y) mandones no deberían de existir”, consideró. “Este tipo de figura/líder ya no cabe en este siglo, debemos dejar de justificar; tienen que tener algo básico que es el respeto y tienen que tener vocación para explicar su materia”, expuso.

De esta manera, Macky dijo que considera que, en su caso en específico, la y los chef no supieron encauzarla para que, en el proceso, mejorara las técnicas para logar un platillo bien hecho. “Eso es lo que no me llevo del programa, siento que me faltó”, reconoció.

“Yo ya no pertenezco a esa generación de agachados, ni madres, o sea si es la autoridad y tiene que darme una retroalimentación de la salsa, con la pena, la tiene que probar”, destacó.

Pero eso no fue todo lo que confió, la atleta mexicana expresó que las diferencias entre ella y la y los jueces traspasó la pantalla, pues aseguró que la chef Betty tomó personal la poca compresión que existió entre ella. Por ello, cuando Vázquez invitó a Macky a su fiesta de cumpleaños, junto a todas y todos los participantes del programa, la deportista titubeó antes de asistir pero reconoció que fue lo mejor que pudo hacer, pues luego de convivir un rato ambas entendieron la personalidad de la otras, pues crecieron en contextos muy distintos.

Además, reconocí que luego de participar en “MasterChef Celebrity”, Macky se ha dado la oportunidad de probar nuevos ingredientes que antes, por seguir dietas rigurosas, no se atrevía a probar.



Foto: Instagram

