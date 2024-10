Lis Vega fue despedida de "Perfume de Gardenia", sin motivo aparente, situación que la devastó, pues aseguró que se trata del papel de su vida y, a sólo un par de días de haber sugerido que no obtenía la mejor paga y asegurado que nunca contó con un seguro médico, confirma que está de regreso en la puesta en escena, por lo que hay quienes creen que se trata de una estrategia de Omar Suárez, para aumentar la venta de boletos del obra.

En una entrevista que la cubana ofreció en Miami, al borde de las lágrimas, contó que Omar Suárez, productor de "Perfume de Gardenia", había prescindido de sus servicios, sin darle una explicación de sus motivos.

Vega se dijo sorprendida por su despido, pues destacó que cuando le hicieron el ofrecimiento de formar parte de la puesta en escena, no fue el dinero lo que la impulsó a aceptar, sino su deseo de convertirse en Miranda Moore, la vedette que interpreta, debido a la identificación personal que le inspira este personaje.

"Este proyecto nunca lo vi como algo económico, el personaje de Miranda Moore no era sólo una vedette de una obra de teatro, era mi vida entera reflejada en un personaje, tiene todo conmigo, yo estoy muy orgullosa de ser vedette", afirmó.

Fue entonces, cuando Lis rompió en llanto, reconociendo que su salida de la obra la había devastado, tanto por el tiempo que le dedicó como por la nostalgia de saber que no seguiría trabajando con sus compañeras y compañeros.

"Me pongo muy sensible, ha sido muy duro para mí, le dediqué mi alma ocho meses, fue muy duro despedirme de nuestros compañeros, los extraño muchisisisísimo, le puse el cien, el extra, no se me hacía injusto, estoy realmente devastada, no tengo otras palabras, no vengo aquí a fingir, muy triste".

Además, expresó que las condiciones de contratación no fueron las ideales y, aún así, aceptó sin excepciones.

"Me dijeron: ´te vamos a pagar esto´, sin pensarlo dije: ´va, me rifo´, sin obviamente sin seguro de vida, seguro médico", indicó.

Y aunque se dijo agradecida con el productor, destacó que ya no quería tratarlo y prefería anular todo tipo de contacto con él, sin embargo, destacó que, si la volviera a invitar al proyecto, no lo dudaría.

"No guardo nada en mi corazón, obviamente yo volvería obvio, no estoy cerrada, pero ahora bajo mis condiciones, tampoco es que pida mucho porque soy muy consciente, yo no me quise ir, yo con mucho gusto regresaría", señaló.

Y, dicho y hecho, pues a sólo un par de días de retirarse de la obra, confirma que el productor le solicitó que regresara; en medios afirman que fue porque Niurka no aceptó entrar en su lugar.

"Feliz de decirles que ya voy a estar de regreso en ´Perfume de Gardenia´, no dejen de ir, yo estoy muy feliz de regresar y muy bendecida de estar con todos mis compañeros, la verdad los quiero un montón, gracias por tanto cariño y estamos de vuelta".

Por su parte, Omar Suárez confirmó que, en esta ocasión, Vega ya cuenta con el seguro de vida, asegurando que, si antes no lo tuvo, no fue por falta de dinero, sino por falta de tiempo.

"Siempre cuando estrenas hay cosas como el seguro de vida, que lo habíamos estado postergando, no es un tema de costo, es un tema de que nos gana el tiempo a veces".

