Tras nueva golpiza a Alfredo Adame, Carlos Trejo dice: "Yo le pago el hospital psiquiátrico"

El cazafantasmas Carlos Trejo señaló que de tenerle mucho rencor y coraje a Alfredo Adame “con ganas de desmadrarlo” con el paso de los años lo único que le inspira es compasión, lástima y vergüenza, incluso está dispuesto de ayudarlo económicamente para que se interne en un hospital psiquiátrico.

“Pobre mediocre, la verdad, de pasar a tener un coraje contra este enfermo, se convirtió en darme lástima. Qué forma tan dramática de echar a perder la vida, que ni sus hijos lo quieren, es una piltrafa humana.

“Yo creo que fue un acierto para bien que no se subiera un round conmigo porque la verdad no hubiera bajado y ve en qué terminó, siendo una vergüenza, una mediocridad, me da tristeza y compasión un tipo así”.

En entrevista con EL UNIVERSAL el capitalino de 59 años consideró que la carrera artística de Adame ya no tiene algún tipo de solución, luego de que este jueves protagonizó otra escena de golpes en la calle, antes de viajar a Villahermosa, Tabasco.

“Un tipo así da vergüenza, lástima y compasión, la realidad es que este ser humano está demasiado podrido”, afirmó Carlos Enrique Trejo Ávila, su nombre completo.



La salud mental de Alfredo Adame

Trejo le recomienda a su enemigo atender su salud mental, pues consideró que ya no es normal que reaccione de forma tan visceral todo el tiempo y con muchas personas.

“Que se someta a un buen tratamiento psiquiátrico y si no tiene con qué pagarlo, yo con mucho gusto le ayudo porque la realidad es que el tipo me da lástima, es una piltrafa humana.

“Yo estaría en la mejor disposición de ayudarlo a pagarle un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico en algún hospital con tal de que ya no haga el ridículo y que ya deje de dar compasión y lástima, sí estaría en la mejor disposición para que él se interne en un hospital psiquiátrico”.

El autor de “Cañitas” opinó que daría pena el productor que en algún momento quiera darle trabajo a Alfredo para algún proyecto en televisión “qué mediocridad ¿no?”

Actualmente Carlos Trejo no tiene ningún tipo de comunicación con Adame y comentó que si se lo encuentra en la calle le puede dar dinero porque le da lástima, además comentó que está muy mal que Alfredo se exprese mal de las mujeres como lo hizo, como lo hizo, por ejemplo, de la grafóloga Maryfer Centeno.

“Te lo digo de buena onda, si lo veo en la calle le saco dinero para que coma y deje de andar de hacer el ridículo. Está enfermo, imagínate, la gente que no sabe pelear ve cómo lo ha dejado, ahora imagínate que lo agarre saldría bastante golpeado y le va a doler mucho.

“Es un misógino, lo que hace es eso, todo el mundo lo ha visto, yo creo que si nació de una señora, debería tenerle respeto; donde quiera que se para se burla, lo humillan y lo hacen pedazos”.

