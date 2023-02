Tras cambios en "MasterChef", chef Pablo se despide de Betty Vázquez y JoséRa: "Sois mi familia"

Luego de que ayer la chef Betty Vázquez y el chef José Ramón Castillo confirmaran su salida de “MasterChef”, el chef Pablo Albuerne, que participó en la última temporada del programa de cocina, envió un emotivo mensaje a sus excompañeros, pues ahora que ninguno de los tres volverá para la doceava edición del reality, el cocinero español no perdió la oportunidad para expresarles el gran cariño y admiración que les tiene.



Foto: Instagram

Hace tan sólo un día, el periodista mexicano Álex Kaffie publicaba acerca de la posible salida de la y los jueces de “MasterChef”, pues según escribió en su columna, el director general de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén, había tomado la decisión de prescindir de su participación en la próxima temporada de la competencia de cocina.

Fue cuestión de horas que esta noticia se diera a conocer para que la chef Betty Vázquez recurriera a sus redes sociales para confirmar lo temido; ya no formaría parte del show en el que colaboró a lo largo de 11 temporadas, de hecho, la experta en cocina es la única jueza que había permanecido en la competencia desde su primera emisión.

Lee también: Trata de no sorprenderte antes de ver los pies de Shakira

Y aunque el conductor de “Sale el Sol” explicó que la decisión había sido tomada por la nueva gestión de la televisora, en el comunicado que compartió la chef Betty destacaba que fue ella quien, desde el 9 de febrero, avisó al canal que abandonaría el proyecto por razones personales, sin embargo, su renuncia fue redactada de la forma más conciliatoria posible, pues no tuvo más que agradecimientos para con TV Azteca.



Foto: Instagram

Esto escribió la dueña de “Delfín”, uno de los restaurantes más prestigiosos de nuestro país, de acuerdo con la lista de “120 mejores restaurantes de México”:

“Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por ocho años, hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección”, escribió Vázquez.

Inmediatamente, el chef José Ramón Castillo, quien sostiene una excelente relación con la chef, también hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir en una de sus historias un comunicado en el que también oficializaba su salida del show pero, a diferencia de su colega, dio a conocer que los motivos que lo habían llevado a tomar esta decisión eran que, hasta la fecha, no había recibido noticias de qué pasaría en la próxima temporada del reality.

“Antes que nada quiero agradecer a todo el público que me apoyó durante las temporadas en que participe (…) Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, calendario o planeación, me vi en la obligación de decir adiós a ´MasterChef México´, me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino, agradezco el apoyo de los televidentes, así como a TV Azteca”, escribió.



Foto: Instagram

Lee también: Así luce en la actualidad el hijo mayor de Megan Fox, Noah Shannon Green

Fue así que, más tarde, el chef español Pablo Albuerne se pronunció ante los recientes hechos pues, si bien, él tampoco participará en el programa, su ausencia no sorprendería tanto como la de la y el chef mexicano, ya que él reside en su natal España, sin embargo, al demostrar su solidaridad y apoyo a sus excompañeros también confirmó que emprenderá nuevos proyectos.

“[email protected] chef Betty, Tatiana, y chef JoséRa Castillo ha sido un honor, un placer y una maravilla total compartir esta experiencia con [email protected] Sois una lección de vida para mí y, desde el minuto uno, mi familia. Seguimos adelante por más caminos que andar y puertas por abrir, destacó el chef.



Foto: Instagram

No es una sorpresa el cariño que existe entre los tres chefs pues, en el pasado, hablaron de la gran química que surgió durante el proyecto, a tal grado que entre ella y ellos se denominan como “una familia”, pues se sabe que la chef Betty y chef JoséRa, y hasta Tatiana, han visitado al español en su región.

Además, Castillo llegó a revelar que la última temporada del programa había sido la mejor de todas, por la gran química que se había logrado con todo el equipo.



Foto: Instagram

Por ello, la chef Betty ya respondió a su mensaje, demostrando que su sentir es totalmente reciproco.

“Abrazote querido Pablo, un honor trabajar contigo y la fraternidad surgida de este tiempo”.

La única que no se ha pronunciado hasta el momento es Tatiana, de quien también se ha dicho que no volverá como la conductora principal de “MasterChef”, en el que estuvo al frente desde las últimas dos temporadas.



Foto: Instagram

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc