Tras anunciar separación, Tania Rincón y su ex Daniel Pérez se van de vacaciones en familia

Hace unas semanas, Tania Rincón y su exesposo Daniel Pérez anunciaron que tras 11 años de casada y 16 de relación sentimental, su relación como pareja había llegado a su fin por mutuo acuerdo, dicho anuncio dio mucho de qué hablar en redes porque días antes, Andrea Legarreta, compañera de Rincón en "Hoy", también había anunciado su separación de Erik Rubín; después del anuncio de Tania, Galilea Montijo informó que se está divorciando de su esposo Fernando Reina.

El que las tres conductoras principales del matutino de Televisa, estuvieran viviendo lo mismo, una separación sentimental, generó memes y hasta las versión de que todo se trataba de un truco publicitario, sin embargo, cada pareja sigue viviendo su proceso, y en el caso de Tania y Daniel, tal parece que como bien lo anunciaron, seguirán unidos como familia.

Además, durante el viaje, Daniel cumplió 43 años y celebró junto a su familia con un rico desayuno.

Festejando el cumple de Dani en familia y en Disney. Foto: Instagram.





Tania Rincón y su ex Daniel Pérez se divierten en Disney

Tania Rincón y Daniel Pérez están disfrutando de unas vacaciones en Disney junto a sus hijos Patricio y Amelia, y en redes sociales han compartido algunos momentos en las atracciones del parque, como cuando los cuatro disfrutaron del carrusel, o cuando saborearon un helado.

Los comentarios en las redes se dividen entre los que aplauden la sana convivencia como familia, y entre los que piden a otros cibernautas no "torturen" a Tania con que "regrese con Daniel".

"Qué bonita se ve la coparentalidad sana y que nutre. El lazo que se forma con las personas con las que tenemos hijas e hijos es algo que siempre va a existir. Estar o no con esa persona en una relación afectiva no impide ejercer un coparentalidad que sea el soporte de nuestras pequeñas y pequeños", se lee entre la decena de comentarios que aplauden la relación sana como familia de la expareja.

"Yo lo único que puedo ver es la tristeza de Tania (sólo ellos saben lo que están viviendo) y la neta aunque sus comentarios de: Regresen etc etc no son en mala onda, no la dañen más, si no están juntos como pareja es por algo, y de por sí ella tiene que poner cara feliz para el mundo y ustedes con sus cosas. Déjenla vivir su duelo. (Que se nota le duele mucho)", opinó una cibernauta.

La expareja está vacacionando junto a sus hijos. Foto: Instagram taniarin.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, en enero, Tania Ricón recordó que conoció a su esposo cuando trabajaba para Fox, los presentaron, y aunque en un principio la cosa “no pegó”, lo hablaron y dejaron que las cosas fluyeran, y desde entonces no se soltaron.

Relató que de las cosas que más le gustaron de Dani, fue que no tuviera concesiones especiales con ella por el hecho de que salía en la televisión, al contrario, eso le daba estabilidad y seguridad; además, el que fueran de polos totalmente opuestos ayudó mucho a que la relación prosperara, pues él no está relacionado con el medio del espectáculo.





