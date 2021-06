Toño Mauri sobrevivió para cumplir una misión

Cuatro meses después de abandonar el hospital donde estuvo internado por casi 300 días a causa de coronavirus, Antonio Mauri retoma poco a poco su vida laboral y está por estrenar una película en Europa, se apresta a grabar una serie y recién terminó un libro donde relatará su experiencia con la enfermedad.

El actor cumplirá, el próximo 26 de junio, un año de haber ingresado al centro médico en el que permaneció cuatro meses en coma y luego sometido a un doble trasplante de pulmón.

De ahí salió en febrero, pesando 49 kilos, a los cuales ha sumado siete; dice que ya puede comer de todo y anda con terapias diarias de inhalaciones y estiramientos. Su voz ya se escucha sin problemas. El único detalle es que los medicamentos lo “tiran” por unos minutos. Pero día a día ve los resultados positivos de todo.

“Creo que tengo una misión y le pido a Dios que me ilumine, que me ponga donde quiera que esté; he estado dando testimonios de mi experiencia y mucha gente me ha buscado. Ahora lo hicieron para que sea parte de un programa que se organiza para fomentar el trasplante de órganos en México, estamos armando una campaña bonita”, indica.





“También terminé la narración de un libro, calculo que en mes y medio lo pueda tener y en él sí toco temas específicos de mi experiencia, espero que ayude a alguien para que no pase por ello y, si cae, saber que es una lucha hasta el final”.

En la internacionalización

Una vez que despertó del coma, Toño fue inicialmente enterado por su hijo Toño Mauri Jr., del status que guardaban los proyectos en que se encontraba como productor.

Uno de ellos fue La casa del caracol, thriller protagonizado por Paz Vega (La vida inmoral de la pareja ideal), cuyo rodaje se realizó en agosto en Málaga, como parte la reactivación de rodajes europeos.

A la cinta entraron los Mauri vía su compañía Hippo Entertainmente Group y una participación económica. La semana próxima inaugura el 49 Festival Internacional de Cine de Huesca, también formará parte de Málaga, dos de los más importantes certámenes en España para, días después, estrenar comercialmente en ese país.

“Aquí la vamos a meter al de Morelia, a ver si es seleccionada. Y con ese grupo español el compromiso, la idea, es que tenemos que hacer tres películas en los siguientes meses, estamos viendo cuál es la primera y puede ser The caddy, del que ya hicimos el corto (con Ron Perlman, Hellboy)”, detalla.

Mauri había hablado del proyecto con EL UNIVERSAL el 17 de junio, prácticamente días antes de que su familia entera enfermara de Covid-19 y él fuera ingresado a hospital.



El actor fue dado de alta, entre aplausos, el pasado 14 de febrero.



Para octubre, adelanta, comenzarán grabaciones de Mariachis, serie en la cual Hippo es socio de MGM y que irá para la plataforma de HBO Plus.

Vadhir Derbez, Pedro Fernández, Natalia Jiménez, Consuelo Duval y el catalán Oscar Jaenada, este último interpretando al antagonista, integran el elenco. También estarán los Mauri, mientras Toño papá será dueño de una fábrica de equipos para construcción, Toño hijo será un rock star.

“Es sobre una familia de mariachis, trata sobre el Alzheimer, nos ha llevado mucho tiempo irla adaptando, corrigiendo y habrá mucha música”.

Al mismo tiempo, la compañía se encuentra en la bioserie de Miguel Bosé, quien es también productor y cuyo casting está en proceso.

“Con las terapias hay días buenos y malos, te cansas mucho. Es el periodo normal de adaptación con el trasplante y se lleva un año en los ajustes, voy a la mitad, ahí la llevo”.

Su lucha



* Junio 2020.

* Toño, su esposa Carla y sus hijos Karla y Antonio se contagian de Covid-19 aun estando encerrados en su casa.

* El cantante es internado en el Sinai Hospital, en Miami, por Covid-19; su salud empeora, por lo que es trasladado al Hospital Shands en Gainesville, Florida, para realizarle un doble trasplante de pulmón.

*¨Noviembre. El actor lidia con las secuelas del virus, como problemas de movilidad.

* Diciembre. Es sometido a un doble trasplante de pulmón.

* Febrero 2021. Es dado de alta, pesando apenas 49 kilos.

* Mayo. Recuperado, entrega a su hija Karla en el altar.