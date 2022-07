Toñita se vuelve güera de miedo

Toñita tiembla ante la demanda que Myriam Montemayor advirtió que pondría en su contra. “Me veo súper preocupada, en serio me estoy muriendo… Me puse güera”, ironiza. La cantante asegura que no haber recibido citatorio alguno. “Cuando reciba un citatorio, lo voy a poner en redes. Me asesoré con mi abogado y una cosa es que digas y otra cosa es que ejecutes”. Y considera que su excompañera de “La academia” ha exagerado al quejarse de las burlas que dijo haber recibido de los exalumnos del reality de Azteca. “Ella también se burló de Miguel Ángel y de muchos más. De mí también se ha burlado, ha dicho que no se mete con la servidumbre y otras cosas”.

Ofelia Medina reveló su secreto para eliminar la angustia y el susto, cuando llega a padecerlo, es nada más ni nada menos que un perfume que le regaló hace algunos años Ely Guerra, el cual se puso en días recientes cuando se quedó de ver con la prensa para hablar sobre un homenaje a Chavela Vargas, cita a la cual llegó con un poco de retraso. “Pude sobrevivir a esta angustia de no llegar porque Ely me regaló un perfume maravilloso y ese lo uso cuando estoy muy angustiada, para combatir el susto; mi casa está en Tlalpan y Calzada de Tlalpan estaba totalmente detenida”.



Foto: Archivo



“Un día para vivir” confirma interés por la ficción

Azteca está probando el interés de la audiencia por la ficción, género que la televisora del Ajusco retomó hace muy poco y el programa unitario “Un día para vivir” les está confirmando que sí, que hay un público ávido, razón por la cual ya prepara la segunda temporada del programa protagonizada por María José Magán, que muestra la reacción de una persona cuando recibe la noticia de que va a morir y tiene un día para resolver todo. A este unitario le siguen un par de ficciones más que están en la fila por estrenar.



Foto: TV Azteca

