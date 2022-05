Tom Cruise, a punto de cumplir ¡60 años!: así ha cambiado con el paso del tiempo

Tom Cruise además de ser reconocido como uno de los mejores actores de Hollywood, es considerado uno de los galanes que con la mirada ha robado miles de corazones y ha hecho suspirar a millones de fanáticos alrededor del mundo, es por ello que haremos un repaso de cómo ha cambiado a través de los años.

Cruise vivió una infancia difícil, marcada por la pobreza y por el entorno familiar violento, debido a que su padre era abusivo y un golpeador, y aunque en su adolescencia pensaba ingresar en un monasterio franciscano, al final decidió ser actor y empezó a hacer castings hasta que a sus 19 años de edad se le abrió la oportunidad de interpretar un pequeño papel en la película de “Endless Love” de 1981.

El primero de sus grandes éxitos en el cine fue haber participado en la película “Taps, más allá del honor” de 1981, la cual fue dirigida por Harold Becker y compartió el protagónico con actores como Timothy Hutton y Sean Penn.

Pero no fue hasta 1983, cuando el actor alcanzó la fama mundial y estalló la llamada “Cruisemanía” sobre todo en las adolescentes de todo el mundo debido a las cuatro taquilleras películas que estrenó: "Ir a perderlo…y perderse", "La clave del éxito", "Rebeldes" (de Francis Ford Coppola) y "Risky Business", por la que fue nominado al Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia.

Han pasado 36 años desde que Tom Cruise se puso sus lentes de aviador, se subió a un avión de combate y ascendió a la cumbre de Hollywood con "Top Gun", la película de 1986 recaudó más de 356 millones de dólares en taquilla. Parte del éxito de la película se debe a las espectaculares escenas en el aire combinadas con una banda sonora que causó sensación, en el que desatacaron los temas, “Danger zone” y “Take my breath away”.

También “muérdeme” le decían cuando estrenó junto a Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas, Kirsten Dunst y Stephen Rea la película “Entrevista con el vampiro”, en donde inmortalizó a Lestat de Lioncourt un vampiro que, buscaba no estar sólo y formar una familia, la historia estuvo basada de en la novela homónima de 1976 de Anne Rice. En esa época mantenía un look más desenfadado y se le pudo ver rubio y con cabello largo.

Más maduro y afianzando su estrellato en Hollywood, Tom volvió a romper las taquillas con su participación en “Misión imposible 2”, en el 2000 en donde, se le puede ver con un cuerpo más trabajado y marcado, el cual tuvo que adquirir para realizar todas las escenas de acción que caracterizó a la película.

Con 46 años y ya con arrugas visibles en el rostro decidió volver a los uniformes militares el actor en 2008 encarnó al coronel alemán Claus von Stauffenberg, un aristócrata que participa junto a otros militares y políticos alemanes en el intento de acabar con la vida de Adolf Hitler en el atentado del 20 de julio de 1944 y tomar el control del país.

Los años pasan y aunque el actor no pierde su encanto, también ha decidido hacerse unos arreglitos para aminorar la edad, en 2021 con 58 años de edad fue sorprendido con la cara hinchada y unos kilitos de más mientras veía un partido de los Dodgers contra los Giants, acompañado de su hijo Connor Cruise.

