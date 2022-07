“Todos podemos ser superhéroes con nuestra propia vida”: Mabel Cadena, la mexicana que entró al universo Marvel 

Mabel Cadena, la actriz originaria de Veracruz que entró al universo Marvel acepta que había abandonado el sueño de participar en una película de Hollywood sin haberlo intentado, pero obtener un papel en la nueva cinta “Black Panther: Wakanda Forever” fue de alguna forma el logro titánico que hizo para sí misma como su propia superheroína.

Durante la Convención Internacional de Cómics de San Diego que se llevó a cabo el 22 de julio ella y el también mexicano Tenoch Huerta fueron anunciados como parte del nuevo elenco de la cinta dirigida por Ryan Coogler.

“Este papel significa devolverle sueños a Mabel que le había quitado en algún momento”, afirma en entrevista para EL UNIVERSAL.

Lee también: Andrés García reta a un duelo a Roberto Palazuelos: "Que venga a darse de balazos conmigo"

“Estaba sentada en el cine viendo alguna de las películas de superhéroes con mis primos y me gusta muchísimo la acción y el trabajo físico entonces yo decía ‘que padre debe ser como actriz poder estar en una película así, por todo el entrenamiento’ y decía ‘bueno, nunca voy a estar, pero sería padrísimo’”, cuenta.

La actriz de 31 años debutó en el cine en 2016 con la producción “Los adioses” y ha participado en otras 23 producciones de cine y televisión. El casting para esta película lo encontró a través de redes sociales y decidió hacerlo como un ejercicio.

“No sabía que era para esta película, ni para este personaje… son de esas cosas que dices: ‘no creo que pase porque seguramente mucha gente va a audicionar y entonces qué posibilidades hay’, pero a lo largo de estos meses mi equipo me decía ‘no Mabel, que esperes porque sigues siendo opción’ y en algún punto me dijeron ‘mándanos un callback (una segunda prueba)’ y yo dije ‘¿es en serio?, ok entonces ahora sí va todo lo que tengo, lo que he trabajado a lo largo de estos años y acto seguido me dijeron: el personaje es tuyo”, recuerda emocionada.

Ella misma reconoce que, “como mexicana”, es una mujer muy apegada a su familia y para darles la noticia hizo una videollamada grupal donde estaban desde sus primos, con los que veía las películas, sus papás y hasta sus tíos.

“Les dije voy a estar en esta película, pero igual es un extra o personaje chiquito, no tenía idea y creo que aun sigo afrontando lo que está pasando”.



Foto: Youtube

Su personaje es Namora, una superheroína con raíces aztecas que es hija de un padre atlante y una madre humana. En el mundo de los cómics es prima de Namor, el personaje que hará Tenoch, quien es un villano en contra de los guerreros de Wakanda, un país ficticio situado en África y donde surgió la primera historia de “Black Panther”, protagonizada por Chadwick Boseman, el actor que falleció en 2020 debido al cáncer.

Los nuevos personajes serán parte de un homenaje a México que contempla la historia prehispánica de México como telón, con la aparición de pirámides de la cultura maya y azteca. Para la actriz esto es sinónimo de orgullo y una oportunidad para la comunidad latina de entrar a la industria del cine internacional.

“Lo que no se ve, lo que no se nombra, no existe y los mexicanos estamos siendo siendo nombrados y nuestra cultura está siendo puesta, está ficcionada, adaptada a un universo cinematográfico de superhéroes, pero qué bonito es saber que Tenoch es un superhéroe mexicano”, señala.

“Black Panther me ha puesto enfrente que gracias a la importancia que tuvo Chadwick y todo su universo en la primera película personas como Tenoch, como yo, latinos o hispanos hoy podemos estar y ser parte de una película como esta. Chadwick abrió muchísimas puertas para que mi niña, personas como yo, mujeres como yo, hombres como Tenoch puedan saber que podemos ser superhéroes con nuestra propia vida, si en algún punto renunciaste a algo como yo, reconocer que puedes retomar la fuerza y trabajar en esa carencia. Ellos me han recordado que puedo ser un superhéroe no solamente en la ficción, sino en mi vida”.

Dentro de la preparación que ha tenido todos los días toma clases de inglés para mejorar su interacción con el idioma, sus compañeros y los directores además tuvo un año de entrenamiento físico y clases de buceo para dar realismo a su personaje que habita en un universo ficticio de Atlantis, un imperio sumergido en el mar.

“Empecé aguantando la respiración 30 segundos en el agua y con toda esta técnica que nos dieron terminé aguantando seis minutos y medio”, detalla.

Este papel se lo dedica a su mamá, a quien le reconoce los esfuerzos y sacrificios que ha hecho porque ella realice sus sueños en la actuación. El acuerdo que ahora realizó fue sólo por una entrega de esta historia, pero confía en que la audiencia de esta próxima película que se estrena en noviembre del 2022, le abra otras puertas y oportunidades en Hollywood.

“Hay muchas actrices mexicanas que han trabajado a lo largo de muchísimos años para poder ser parte de este universo, hoy por hoy los tiempos están empezando a abrirse de tal forma que estamos logrando tener más estas oportunidades y creo que ellas han ido abriendo estos caminos con un trabajo arduo y si bien me han inspirado en este camino, la verdad es que lo único que me ha quedado es confiar en mí e inspirarme en mi historia y no podría hoy hablar de esto sin sentirme orgullosa de todo el camino que he hecho para decir que sí he trabajado para que lo que vayan a ver sea digno de la oportunidad que he recibido y que sé que para muchos ha sido difícil llegar”.

Lee también: "La Academia" culpa a nutrióloga por malestares de los alumnos y ella les responde: “no les compraban comida”