Todavía me queda un pantalón de cuando tenía 15 años: Maribel Guardia

Maribel Guardia no se sentía una joven bonita. Tenía 19 años, vivía en Costa Rica y era una estudiante de psicología que pensaba casarse con su novio universitario cuando la denunciaron para el certamen de belleza Miss Costa Rica. Su hermana mayor, quien asumió el cargo de madre cuando Maribel quedó huérfana a los nueve años, mandó su foto sin consultarla.

“Mi mamá vendió un anillo y me compró un vestido porque yo no tenía un vestido como de cóctel. Éramos como 20 muchachas y yo, fui sin ninguna expectativa, me hicieron las entrevistas y al día siguiente me despierta mi mamá: ‘¡Qué ganaste Miss Costa Rica!’, ahí fue cuando todo cambió”, recuerda Maribel Guardia en entrevista.

La actriz no se explica que después también ganara en México un premio otorgado por la prensa como `La más fotogénica’. “Nunca fui fotogénica, yo tengo la cara muy redonda, era como una tortilla”, dice entre risas. Hoy, a sus 61 años es considerada una de las mujeres más consolidadas y mejor conservadas del espectáculo, pero la belleza no siempre fue un arma a su favor.

También lee:

“Mi primer porgrama de televisión, que fue Noche a Noche con ‘El loco’ Valdés y Mauricio Garcés, me tenían de adorno sentada en medio de los dos y no me dejaban hablar, salía todo el programa sonriendo en lo que ellos hablaban y contaban chistes, pero yo era como un florero de ahí, eso me deprimió muchísimo… un día dije ‘Voy a demostrarles que sí puedo hablar y empecé haciendo teatro”.

Hoy ha participado como actriz en 60 proyectos de televisión, teatro y cine. Recientemente incursionó en el doblaje con la película Los Croods 2, cinta infantil que espera poder ver en casa junto a su nieto José Julián, de tres años.

También lee:

Para mantener su figura y belleza física asegura que la base es la alimentación. “Una de las cosas que siempre he tratado es mantener mi peso, nunca me he permitido subir más de cuatro kilos, cuando veo que eso pasa sé que ahí me debo detener, porque si ahí te descuidas, ya luego son cinco o siete y al rato es incontrolable. Tengo un pantalón de cuando tenía quince años que todavía me cierra y digo: este es mi referente”, confiesa.

Maribel Guardia

Nacimiento. 29 de mayo de 1959.

Debut. En 1980 actúa en la obra Los caballeros de la mesa redonda.

Cine. Su primera película es Como México no hay dos.

Tv. Ha hecho 16 telenovelas.

Tres secretos

1.- Hacer un poco de ejercicio diariamente.

2.- Comer pescado, no comer arroz, ni tortilla o pan.

3.- Todas las mañanas tomar un jugo de limón con una puntita de bicarbonato

“Una de las cosas que siempre he tratado es mantener mi peso, nunca me he permitido subir más de cuatro kilos, cuando veo que eso pasa sé que ahí me debo detener”