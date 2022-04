Desde que TikTok apareció, se convirtió en una excelente herramienta para que artistas como Erika Buenfil, Victoria Ruffo y Alexis Ayala, por mencionar algunos, volvieran a ser populares como en su juventud, al ser reconocidos y seguidos por las nuevas generaciones, cosa que también pasó con varias canciones de antaño que se toman para realizar divertidos tiktoks que, en poco tiempo, se vuelven virales.

1. “In da ghetto” de J Balvin y Skrillex

J Balvin y Skrillex trajeron a la actualidad un clásico de la música electrónica de los 90, “In da ghetto", versión por la que estuvieron nominados a los Latin American Music Awards 2022 como Canción del año, pero que mucha gente ya ha replicado en pequeños videos mientras caminan detrás de un carrito de súper.

El propio Balvin lo ha hecho con más de 10 millones de reproducciones y el elenco de “Una familia de 10” con 2.3 millones.

“In De Ghetto” fue creada en 1993 por el DJ puertorriqueño David Morales y The Bad Yard Club, con la colaboración vocal de Delta Bennett, pero en 1996 el cantante estadounidese Crystal Waters hizo un remix de este tema; ahora J Balvin y Skrillex modificaron un poco la letra y se convirtió en un hit.



2. “Un velero llamado libertad” de José Luis Perales

¿Quién no ha escuchado la siguiente estrofa?: “Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar”. Se trata del tema “Un velero llamado libertad” que el español José Luis Perales escribió y estrenó en 1979 como parte de su disco “Tiempo de otoño”.

El éxito actual de este tema llegó durante el primer año de la pandemia, en 2020, cuando la gente comenzó a usarla en TikTok para musicalizar videos de momentos chistosos de algo que salió mal o de errores hilarantes.

Hasta la fecha, existen más de 214 mil videos realizados con este tema y el número sigue creciendo, curiosamente cuando su autor está realizando su gira de despedida.



3. “El muchacho de los ojos tristes” de Jeanette

Los momentos dramáticos necesitan una buena banda sonora y muchos gatitos, perritos, y uno que otro humano, han tenido el tema “El muchacho de los ojos tristes” como música de fondo de sus momentos más reflexivos en TikTok. Son alrededor de 30 mil videos los que existen en esta plataforma con esta canción.

Se trata de una composición del arreglista, productor y cantante español Manuel Alejandro, que fue hecha exprofeso para la cantante hispano-británica Jeanette, quien buscaba darle un giro a su carrera artística a través de la balada. En 1982 el tema se lanzó como el último sencillo de su disco “Corazón de poeta”. Hasta la fecha, se considera una de las melodías más significativas de esta artista.



4. “Bandido” de Ana Bárbara

La nueva forma de decir que un caballero es muy guapo no es con frases bonitas sino con una canción de Ana Bárbara, “Bandido”. Por este éxito de 2003, la llamada “Reina grupera” recibió una tercera nominación al Grammy Latino, un Disco de Oro por 75 mil copias vendidas en México y 75 mil a nivel mundial.

Ahora, muchas usuarias de TikTok han usado parte de esta canción para mostrar a un hombre que les ha “llenado el ojo”, incluso la propia Ana Bárbara ya ha usado su tema con este fin.

Actualmente, hay más de 57 mil tiktoks con esta canción.







5. “I just called to say I love you” de Stevie Wonder

“I just called to say I love you” o en español “Llamé sólo para decir que te amo”, es un éxito del cantante estadounidense Stevie Wonder que estrenó en 1984 y lideró la Billboard Hot 100 durante tres semanas, además ganó un Globo de Oro y un Premio Oscar a Canción original, ya que formó parte de la banda sonora de la película “The woman in red”.

Ahora, 38 después, se popularizó en TikTok esta vez a través de una hilarante versión que cambia la estrofa principal por la frase “Ojalá me lleve el diablo”, para musicalizar momentos en que todo sale mal o algo bizarro sucederá.