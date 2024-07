Tía de Jenni Rivera critica a Doña Rosa por llorar en la develación de la estrella de la cantante en Hollywood

Los seguidores de la fallecida cantante Jenni Rivera no fueron los únicos que se sintieron incómodos con la actitud de doña Rosa, madre de la intérprete de "Mariposa de Barrio", durante la ceremonia de develación de la estrella de su hija en el Paseo de la Fama de Hollywood. Algunos consideraron exagerada la forma en que se abalanzó llorando sobre la placa póstuma.

Ahora, una semana después del incidente, es Pita Saavedra, tía de la "Diva de la Banda", quien ha dado su opinión al respecto.

En un video compartido por "El Gordo y La Flaca", Pita explicó que el evento fue organizado por los hijos de Jenni: Chiquis, Jenicka López, Jacquie Rivera, Michael Marin y Johnny López, quienes decidieron invitar tanto a sus abuelos como a otros familiares.

En el evento especial para los Rivera, la señora Rosa y Rosie, la hermana de la artista, también posaron junto a la estrella. Al acercarse a la placa, la matriarca se detuvo a observar el suelo antes de arrodillarse frente al nombre de su hija, llorando desconsoladamente y mirando al cielo, por lo que imágenes, naturalmente, circularon en las redes sociales.

El legado de Jenni Rivera quedó inmortalizado en Hollywood. Foto: Instagram oficial de Jenni y de la influencer Chamonic3.

Al respecto de los videos, Saveedra dijo: "(la situación) no era para que (se tirara) y luego lagrimitas o quién sabe si le salieron. No me fijé mucho. No me gustó la falsa cristiana. No son buenas actrices", añadió, lanzando también críticas hacia Rosie.

Pita también consideró que su hermana intentó llamar la atención de los medios: "Porque no los tomaron en cuenta y lógico, ahí eran los hijos. Ellos tenían que estar ahí", comentó. Además, destacó su percepción de falsedad en los comportamientos de su familia.

Por otra parte, señaló el comentario de la madre de Jenni a los medios sobre no poder dar entrevistas: "No había necesidad de decir eso. Cuando ella está atrás y le hablan a Chiquis. La burla con la que (mi hermana) dice: '¿Ellos son Rivera? Tienes más de 17 años usando ese apellido'", dijo Pita en contra de Rosa.

Las opiniones de Seveedra desencadenaron un debate en las redes sociales, entre quienes la apoyaron y felicitaron por "decir la verdad" y aquellos que argumentaron que el dolor de una madre al perder a su hijo es incomparable. Se sabe que Jenni y la señora Rosa no mantuvieron una buena relación durante sus últimos años.

Cabe mencionar que días después de la ceremonia de inauguración de la estrella de Rivera, la placa fue vandalizada. Los seguidores de la artista alertaron a las autoridades correspondientes, un gesto que fue agradecido por los hijos de la cantante.