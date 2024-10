Texas.— Llegamos a los sets de grabación de The Chosen y, de pronto, la Jerusalén de hace más de 2 mil años cobra vida.

Aquí es en donde se realiza la serie sobre la vida de Jesús de Nazaret que a lo largo de cuatro temporadas, con una quinta por estrenar en su propio sitio web www.thechosen.tv/es-us , ha dirigido el estadounidense Dallas Jenkins.

Es aquí también, entre maderas cortadas y sets en construcción, que el cineasta reflexiona: “Una historia que sucedió hace 2 mil años se siente como si estuviera sucediendo hoy”, dice Jenkins.

Ambientado en la provincia romana de Judea del siglo I, el drama histórico cuenta la vida del predicador a través de los ojos de quienes lo conocieron. Foto: The Chousen TV

“Ver el odio que (actualmente) la gente tiene hacia el otro hace más fácil escribir lo que pasaba hace 2 mil años”, añade.

La respuesta es a pregunta expresa: Jesús nació en Belén (hoy Palestina) y vivió en Jerusalén (Israel), dos países que hoy enfrentan una guerra. ¿Es difícil hacer un show sobre la vida de Jesús en un contexto como ese?

“Lo que sucede en Israel, donde hay una guerra real, e incluso en EU donde todo el tiempo las personas están peleando entre ellas por temas políticos, son situaciones distintas, pero nos recuerdan cuán importante sigue siendo el mensaje de Jesús 2 mil años después de que él estuvo aquí”.

“Lo que pasó hace 2 mil años está sucediendo hoy, la gente ve al otro y está incluso odiándolo basados en su etnia, su género o religión, y eso es exactamente lo que pasó Jesús hace miles de años. Creo que esa es una de las razones por las que el show está resonando en la gente porque se siente más oportuno y relevante que nunca”, reitera.

Para el actor Jonathan Roumie, protagonista de la serie y quien lleva sobre sí la responsabilidad de interpretar a Jesús, es importante bajo el contexto actual mantener la fe y esperanzas en Dios.

“En el área en la que Jesús vivió siempre ha habido una guerra, pienso que es la naturaleza espiritual de ese lugar, de Israel, Judea, y Jerusalén”, dice en entrevista.

“Es un lugar tan importante para tantas personas que parece que siempre va a haber una pelea por él, pero al final pienso que Dios tiene la última palabra y tenemos que seguir manteniendo la fe y esperanza en él y confiar en que todo lo que está sucediendo es de acuerdo con su diseño”, dice en entrevista.

La conexión con Jesús

La serie cuenta actualmente con cuatro temporadas que se pueden ver en las plataformas Prime Video y Netflix.

Ambientado en la provincia romana de Judea del siglo I, el famoso drama histórico cuenta la vida del predicador a través de los ojos de quienes lo conocieron, compartiendo una mirada auténtica e íntima a la vida y las enseñanzas revolucionarias de Jesús.

“El programa nos muestra muy claramente una manera de vivir siguiendo el ejemplo de Jesús”, considera Jonathan Roumie.

“Jesús puso la vara para la humanidad y creo que, si las personas viven de acuerdo a sus principios, encontrarán una vida de conexión, alegría y felicidad, no una que esté vacía de pruebas y sufrimientos, pero una en la que tengamos un compañero en esos momentos. Pienso que una vida en Cristo es una con propósito. Interpretarlo me ha cambiado para siempre, me ha hecho querer ser como él”.

Además de Roumie, la producción independiente de The Chosen incluye en su reparto a Elizabeth Tabish, como María Magdalena; Noah James, como Andrés, y Abe Bueno-Jallad, como Santiago el grande, entre otros.