Thalia: 3 momentos claves de su relación con Tommy Hilfiger

Thalía supo reinventarse a lo largo de los años. Ella pasó de ser una de las actrices latinas más solicitadas en el mercado de habla hispana a una de las cantantes latinas de más trayectoria. Su posición en el ambiente artístico ha llevado a que los grandes diseñadores quieran vestirla en los eventos del mundo de la moda.

Tommy Hilfiger no fue la excepción a la regla. El famoso diseñador se transformó pronto en uno de sus grandes amigos y tuvo la oportunidad de vestirla para la Met Gala del 2016. Sin embargo, todo terminó en una verdadera polémica cuando la cantante modificó el diseño sin consultarle.

El día que Thalía lo eligió como su diseñador

La actriz siempre ha dejado a México bien en lo alto en cada una de las ediciones de Met Gala a las que asistió a lo largo de su carrera. Y si bien, las polémicas no es algo que caracterice a Thalía en el 2016 no pudo evitar quedar en el ojo de la tormenta. La temática de aquel año fue “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”.



Tommy Hilfiger, Thalia y Tommy Mottola. Foto: Twitter @alinaerika

Fue por ello que Tommy Hilfiger puso manos a la obra y diseñó un atuendo original y extravagante teniendo en cuenta “la tecnología”. Ella estaba feliz con su vestido, pero a último momento le pareció que algo le faltaba para lucir un poco más “robótica”. Así le pidió a otro diseñador amigo que le agregara unas mangas de disco compactos.

El día que Thalia provocó la ira de Tommy Hilfiger

Ese mismo día Thalía provocó la ira de Hilfiger. “Él solo se me quedó mirando, me sonrió. No me dijo nada. Él solo vio mi brazo y me dijo ‘Very nice, very nice’. ¡Le chocó!”, reconoció la cantante. Ella misma terminó dándose cuenta que lo que hizo no estaba para nada bien.



Thalía asistió a la Gala de Met, vestida de Tommy Hilfiger y acompañada por su esposo Tommy Mottola. pic.twitter.com/gxBH77Y2ws — Thalía (@TF_Brasil) May 3, 2016

“Le dije ‘qué atrevimiento el mío, quise sorprenderte, pero cometí una irreverencia’. Fue allí que entendí el respeto a la moda y al diseño de otros”, reconoció Thalia luego de pedirle disculpas por lo que hizo con el vestido que creó para ella.

El día que Thalía y Tommy Hilfiger sellaron la paz

Al parecer Tommy Hilfiger y Thalía sellaron la paz luego del escándalo del 2016. La actriz y cantante colgó en su cuenta de Instagram un clip alusivo al New York Fashion Week. Allí el diseñador se lució con sus más recientes trabajos y ella aprovechó la oportunidad para dejar en claro que el distanciamiento entre ambos ya es cosa del pasado.



"Semana de la moda de Nueva York!! felicidades a mi querido amigo @tommyhilfiger. ¡La colección es increíble! Quiero cada pieza fue increíble! Bravo Tommy querido!", escribió Thalía desde la red social de la camarita. Allí se la ve feliz junto al diseñador lo que demuestra que finalmente los errores han sido enmendados.



