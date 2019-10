Testosterona vuelve a abrir el diálogo

[email protected]

Con el propósito de que las personas dialoguen sobre dilemas morales, se estrenará por cuarta ocasión la obra de teatro Testosterona, un drama que cuenta la historia de lo que se enfrentan las mujeres en el campo laboral.

Se han realizado dos funciones preestreno y la respuesta del público, dice la directora Ana Francis Mor, ha sido favorable, porque ambas fechas han estado sorpresivamente llenas.

“Es muy emocionante escuchar lo que la gente dice, porque como una trabaja de incógnita, ahí te vas colando y escuchas lo que la gente dice y sale feliz, comentan que estuvieron muy emocionados”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La obra escrita por la dramaturga Sabina Berman, que se estrenó por primera vez en 2014, sigue provocando temas de conversación, porque uno de sus objetivos de la historia es de que el público se termine involucrando en ella.

“El segundo día dos funciones, dos llenos, es una anomalía, creo que es una conjunción, estamos tocando un tema que la gente tiene necesidad de debatir; luego, lo estamos haciendo de una manera estética, queremos que la gente quede involucrada totalmente, nos hemos propuesto hacer un teatro en donde la gente se vaya a cenar y siga hablando de la obra, les queremos quitar el sueño y meter otro sueño y todo el trabajo que hemos hecho va encaminado a eso”, dijo Berman.

La historia sigue más vigente que nunca, agregó, y en parte ha recobrado fuerza por todos los movimientos feministas y por los temas del Me too, de los que tanto han estado en el ojo del huracán.

“Una de las cosas que te pone Sabina en sus textos son los dilemas morales, ético, todo el tiempo en la obra y así fue desde el montaje, que tanto calibras para que sea una cosa y no la otra y de pronto engañar un poquito al público, este juego emocional es la vida, este tono de grises que se sale del bien y del mal, aquí hay temas interesantes sobre qué es acoso, seducción, ¿qué es la tensión sexual entre un jefe y una subalterna?, se debe o no, cómo hace una mujer para desear abiertamente, un hombre para seducir en las épocas del Me too y esa es la historia que me toca contar”, explicó la directora.

De acuerdo con la directora y la escritora, el texto también está hablando de la discusión del poder entre lo corrupto y lo no corrupto, que se ha convertido en un tema nacional, sólo que en el drama están representados en dos personajes, los dos subdirectores que pelean por el puesto de dirección del periódico.

“Mi reto es seguir llevando el texto con la actualidad de los acontecimientos; hemos ido adaptando la manera de interpretarlo a partir de lo que va ocurriendo y del espíritu de la circunstancia nacional. Si bien el texto no tiene referencias de la política nacional, tiene su parte de premonición”, señaló Ana Francis.

La obra, que se estrena oficialmente hoy en el teatro Rafael Solana, es protagonizada por la actriz Itatí Cantoral y Álvaro Guerrero.