TESSA Thompson, la guerrera que se vuelve rey

En la mitología como en los cómics y desde hace más de 10 años en el cine, Thor ha sido retratado como el dios nórdico del trueno: varonil, fuerte e invencible; todo un modelo que, en algún punto, acentúa los estereotipos de la masculinidad.

Pero ahora, en pro de la inclusión e igualdad, la franquicia ha ido añadiendo poco a poco estos roles de poder y liderazgo a las mujeres.

Es así que en Thor: amor y trueno se dará la primera aparición de Mighty Thor, una superheroína femenina con las mismas cualidades que Thor, interpretada por la actriz Natalie Portman.

Pero no sólo este personaje tiene un peso equiparable al del protagonista, ya que desde Thor: Ragnarok (2017) hubo otra mujer que se puso al tú por tú con el hijo de Odín: Valquiria, guerrera y única sobreviviente de su tribu que, llena de rencor, busca apropiarse de todo aquello que el hombre le quitó.

Con el tiempo se vuelve líder y guía al pueblo de Asgard hacia su nuevo hogar, luego de que su planeta se extinguió.

Ahora, Valquiria regresa para esta secuela no como reina, sino como el rey del Nuevo Asgard, pues los directores querían dar este mensaje de inclusión, diversidad y empoderamiento femenino. Además, esta superheroína es bisexual.

“Es maravilloso cómo estas barreras del género se disipan poco a poco. Me pareció muy bueno que los escritores y directores apoyaran la idea de que ella sea rey y no reina, porque ella ha hecho y puede hacer exactamente lo mismo que un hombre, no es que el ser mujer la limite en nada. Es una guerrera, fuerte, inteligente y ahora una guía para su pueblo”, comenta Tessa Thompson, quien interpreta a Valquiria.



Valquiria es la primera superheroína LGBT+ del UCM.

El cambio de pronombre ha generado cierta polémica entre aquellos que alaban que éstos sean fluidos y entre aquel público que está en desacuerdo.

Además, parece que una nueva polémica se acerca a la compañía Disney (dueña de Marvel Studios). En la ComicCon de 2019, en el panel de presentación de la película, Tessa, de ascendencia panameña y mexicana, afirmó que veríamos a una Valquiria abiertamente bisexual, pero esto ha sido disimulado o simplemente no aparece en la cinta.

Tessa dice que Taika Waititi, director de la cinta, y el equipo de escritores decidieron presentar la orientación sexual de su personaje más sutilmente.

“Creo que ahora mismo la sexualidad de mi personaje no es tan importante para la narrativa. Hubo algunas cosas de las que hablamos que ayudaron para la caracterización del personaje pero que no quedan explícitas en la película”, dijo.

Si bien para Tessa es importante estar orgulloso de quien cada uno es (la actriz reveló en una entrevista en 2018 que es bisexual), para ella el peso de su personaje en esta nueva entrega de Thor, que llega a cines este 7 de julio, recae en la conquista de la mujer en espacios que anteriormente eran exclusivos de los hombres.

“Valquiria es igualitaria, es un rey amable. Ha habido confusión por el pronombre que usa siendo ‘rey’. La verdad es que ella hace el trabajo que Thor iba a hacer. No nos molestamos en cambiar el título, porque el título es ‘rey’, y ella dice: ‘Bueno, puedo ser rey’. Los trajes que usa son una especie de guiño divertido a Frida Kahlo”, expresa.

