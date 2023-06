Tessa Ia le inyecta adrenalina a Yellow

Guadalajara.— Dos fugitivas necesitan un auto para huir, pero el suyo se descompone y entonces deben robar un taxi, el problema es que es automático y no saben cómo manejarlo, así que secuestran al conductor.

Para mala suerte, el chofer es alguien que desea suicidarse, así que deben cuidar que éste no lo haga, porque se quedarían sin alguien que las lleve.

Por si fuera poco, dos policías un poco especiales andan tras su rastro, lo cual no las dejas descansar ni un momento.

¿Da risa? A eso apuestan Tessa Ia (De brutas nada), la novel Lizeth Selene y Martin Saracho (Dale gas) quienes protagonizan Yellow, serie que estrena este año por Lionsgate.

“Las chicas intentan robar las cosas más importantes del país. Se trata de una road trip para huir del país, es una comedia donde hay mucha acción”, dice la realizadora Sofía Auza, ganadora en la Berlinale pasada con su ópera prima, Adolfo.

“Se me hace interesante la idea de que una persona puede traer mucha luz a tu vida. Ahora ya estoy comenzando a escribir la segunda temporada”, agrega.

La policía persecutoria recae en Eréndira Ibarra (Las Aparicio) y Humberto Busto (El Chapo), actores que aseguran haberse divertido con la historia.

“Rojo (su personaje) es una policía muy estoica, trae conflictos internos que la hacen resaltar de otras que no son impecables. Es bastante descuidada y eso la hace interesante”, expresa Eréndira.

La producción de Yellow corre a cargo de la productora The Immigrant, con oficinas en EU, Latinoamérica y España, teniendo como partner estratégico a Fremantle, casa detrás de The young Pope y The eternal daughter.

Espera lanzamiento

Por ahora, Auza presentó su cinta Adolfo en el reciente Festival Internacional de Cine que se desarrolló en esta ciudad, donde cosechó críticas favorables.

Rocío de la Mañana, su coprotagonista, se alzó con el premio Mezcal a Mejor Actriz, por su papel de chica que una madrugada se encuentra con un joven (Daniel García Treviño, Ya no estoy aquí) y un cactus, con el que compartirá unas horas de su vida.

Adolfo obtuvo el Oso de Cristal a Mejor Película dentro de la sección Generation Plus, dedicado al público joven.

“Es la idea de mostrar un momento compartido entre estas dos personas, era mi primera película, jamás esperé nada en Berlín y ganó, fue una sorpresa”.

La película está en busca de distribuidor en México.

El premio en la Berlinale consistió en un Oso de Cristal que Sofía tiene orgullosa en su hogar, pero sin estar en un sitio distinto.

“Yo dije: con estar ahí más que suficiente, no creí fuera a pasar algo”, apunta la directora.