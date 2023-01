“Terrifier” hace catarsis de la violencia

Luego de estrenarse en Estados Unidos, la cinta Terrifier 2: el payaso siniestro provocó desmayos y vómito en los espectadores debido al nivel de violencia gráfica que presenta, pero más que causar rechazo del público, fue aclamada incluso por figuras destacadas del terror como Stephen King (Eso, Misery) y Mike Flanagan (El club de la medianoche y La maldición de Hill House).

Damien Leone, director de la cinta protagonizada por un payaso asesino, considera que su trabajo va más allá de mostrar escenas brutales perpetradas por el payaso llamado Art the clown.

“Realmente creo que la gente necesita películas de terror. Incluso si no es en películas la gente va a gravitar hacia el terror de una forma o de otra, o lo van a leer en libros o escuchar en un podcast de crímenes reales.

“El terror es una extensión natural de los seres humanos simplemente porque estamos jugando con la noción de nuestra propia mortalidad y el hecho de que la violencia puede golpear en cualquier momento: de camino al trabajo algo terrible puede pasarte, eso está fuera de tu control”, dice a EL UNIVERSAL.

Damien, creador de la franquicia, considera que mientras más se expongan las personas a la violencia —en este caso ficticia, aunque destaca que también está presente en las noticias—, más pueden estar preparados para la vida misma.

“Necesitas que te haga sentir un poco más cómodo con la noción de que la violencia puede ocurrir en cualquier momento, como una especie de catarsis”.

La nueva historia se desarrolla un año después de la Masacre del condado de Miles (Terrifier) cuando el asesino en serie Art the Clown (David Howard Thornton) llega a atormentar a una familia compuesta por Jonathan (Elliott Fullam), su hermana mayor Sienna (Lauren LaVera), y su madre Barbara (Sarah Voigt).

La cinta, que podría considerarse pequeña por tener un costo de 250 mil dólares (Black Panther: Wakanda Forever, también estrenada en 2022, costó más de 200 millones), ha recaudado en taquilla más de 12 millones a la fecha, lo que significa casi 50 veces lo que costó. En su estreno en México, este 12 de enero, se proyectará sin cortes ni censura en más de 800 pantallas. Es en esa línea que el director señala que, si bien para algunas personas su cinta tiene demasiada violencia, debía recurrir a algo diferente para hacerse notar.

“Cuando pones ese tipo de violencia gore en la película puedes realmente tener a la gente hablando, pero eso no podía ser lo único en el filme y yo sabía eso. Hay otras muchas cosas por las que me preocupé en esta película: por los personajes, hacerlos dinámicos y mostrar sus relaciones especialmente entre Sienna, Jonathan y su madre”, explica Damien Leone.

Apenas los últimos días de 2022, a través de sus redes sociales, Leone aseguró que la próxima cinta Terrifier 3 será más aterradora, y ante la pregunta de si cree que este tipo de filmes podrían hacer que las personas se vuelvan más violentas apunta:

“Creo que es todo lo contrario, en realidad, todo se reduce a tu educación, sinceramente. Alguien que tiene una tendencia a vincularse hacia la violencia en la realidad puede inspirarse en una caricatura que no tiene nada que ver con ello, pero algo puede desencadenar eso.

“He visto películas de terror desde que tenía tres años, no digo que lo recomiendo, pero en su momento mi madre me dejaba hacerlo y hasta ahora lo sigo haciendo y nunca me hizo querer ser una persona violenta”.

250mil DÓLARES fue el presupuesto de la cinta sobre el asesino serial

12.3millones de dólares es lo que ha recaudado hasta la fecha en taquilla internacional