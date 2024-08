Gala Montes explotó contra Mariana Echeverría durante la dinámica de posicionamiento la noche de este domingo, en la cuarta gala de eliminación de “La casa de los famosos México”.

Al principio, en su discurso la integrante del team Mar destacó que es una mujer fuerte, valiente por estar aquí después de todo lo que ha pasado en varias ocasiones, incluso leía los posts en Instagram de la integrante de “Me caigo de risa” y la inspiraba, así como a muchas fans.

“Sin embargo, lo que has demostrado aquí es que eres una mujer que cuando pierde el control se vuelve loca, te has dedicado a atacar a mis compañeros, pero sobre todo a Brigitte porque te molesta su brillo y su fuerza, has hecho comentarios muy fuera de lugar, nada más quiero que sepas que quien ataca a mi gente, me ataca a mí”, sentenció Gala.

Lee también: Mariana Echeverría desvela secretos del Club América que su esposo le reveló: "los árbitros están a su favor"

A su vez, Mariana se defendió diciendo que está en una residencia en donde tiene como principal objetivo sobrevivir y aclaró que no se ha dedicado a atacar a nadie; toma los comentarios de su compañera como una mujer madura, entera y educada.

“Mi mejor versión está afuera con los míos, aquí tu comentario lo tomo de la mejor manera y yo hablé con ella en su momento si tenía que pedirle perdón si la he ofendido. Me gusta ser controladora de las cosas.

“La vida a base de golpes, caídas, levantones las hará entender y llegarán a la edad que yo tengo y ojalá lleguen como yo: madura, con los pies en la tierra, con una familia hermosa, esta casa y situación no me definen como persona, estoy aprendiendo, tratando de sobrevivir con 14 individuos que al parecer les gusta estas situaciones”.

Por otro lado Adrián Marcelo se posicionó detrás de Briggitte a quien le comentó que no le gusta que ella les grite mucho los triunfos momentáneos, algo que dijo, le duele.

“Con el tiempo aprenderás que el triunfo se grita hasta que se obtiene completamente, sin embargo, hoy estoy aquí para resaltar tus cualidades como mujer, en ocasiones no me he expresado del todo correctamente sobre tu persona pero hoy quiero felicitarte y decirte que admiro tu fortaleza mental, tu entereza, brillo y la luz que transmites con tu mirada”.

La única razón por la que se paró junto a ella fue porque en el fondo cree, indicó, que prefiere pasar su cumpleaños con sus seres queridos que dentro del reality, “quienes han demostrado cuatro ocasiones seguidas que no te quieren dentro de la casa, feliz cumpleaños y si vuelves espero que me compartas de ese mango que tienes por ahí”.

Lee también: ¿Fraude en "La casa de los famosos México"?, Mariana Echeverría levanta sospechas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jacg/rmlgv