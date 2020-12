Tenoch Huerta competirá en Sundance

El nombre de Tenoch Huerta ha estado presente por una probable participación en la secuela de "Black Panther", pero en lo que se confirma, su trabajo actoral se verá en Sundance, el festival internacional más importante de cine independiente en el orbe.



A realizarse del 28 de enero al 3 de febrero en formato híbrido a causa de la pandemia del Covid-19, el certamen sumó a su sección NEXT el filme "Son of monarcas", protagonizado por el mexicano.



Dicha sección, de acuerdo con Sundance, está dedicado a las obras puras y audaces que se distinguen por un enfoque innovador y progresista en las narrativas.

“Es un científico que conduce una investigación para descifrar los colores de las alas de las mariposas; él es de Agangueo, Michoacán, y cuando muere su abuela tiene que regresar a su pueblo donde se confronta con su pasado, con su hermano y con todo lo que dejó atrás”, cuenta Tenoch.



“Está entre Nueva York y Michoacán y va teniendo ese viaje de cómo, primero destrozarse y luego encontrarse, tener una metamorfosis como la mariposa, es una película del tipo no necesariamente racional, sino que es un viaje sensorial y visual”, agrega.



El histrión en "Narcos: México" y "Días de gracia" no asistirá a la ciudad nevada estadounidense, pues el festival será híbrido. El director del largometraje, el franco venezolano Alexis Gambis, le indicó que nadie viajará. Noé Hernández, Paulina Gaitán, Juan Ugarte y Angélica Aragón forman parte del elenco.



“La verdad si tenía muchas ganas de ir, pero ya no se pudo”, comenta bromista Tenoch.



En la segunda semana de enero el entrevistado comenzará el rodaje de Tare, cinta que codirigirá y coprotagonizará al lado de la cineasta Andrea Martínez (Cosas insignificantes y Ciclo).



Son of monarcas tuvo una función especial en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, realizado también híbrido a fines de octubre.



Otros representantes mexicanos en Sundance serán "Users", dirigido por Natalia Almada (El general), en la sección de documental de USA y el cortometraje "El sueño más largo que recuerdo", de Carlos Lenin.