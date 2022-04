Sergio Basañez se convierte en un villano 

Hace 26 años Sergio Basañez se puso a las órdenes de Juan Osorio en la telenovela “Marisol”, un melodrama protagonizado por Erika Buenfil en la que el actor dio vida a su primer villano.

Luego de esto, el actor hizo un par de proyectos más antes de irse a Televisión Azteca y pasar de ser villano a protagonizar distintos melodramas.

Dos décadas después, en la televisora en la que inició, y de nueva cuenta de la mano de Osorio, Basañez dará vida a otro villano en "La Herencia".

"Es curioso cómo es la vida. Juan (Osorio) me dio una de mis primera oportunidades en la carrera e hice un villano, y ahora muchos años después me vuelve a llamar para hacer otro villano.

"Me encanta regresar a este tipo de personajes, siento que es una especie de cierre de ciclo o de que el ciclo se completa”, detalló en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para el actor, la televisora que lo vio nacer artísticamente está narrando historias distintas a las que hacía cuando se fue, con personajes más acordes con la actualidad.

"Una de las cosas que me gusta de este personaje y del proyecto es que la historia no es entre malos contra buenos, hay una gama de tonalidades, como la vida misma. Mi personaje es villano, pero tiene motivaciones, no es malo solo por ser malo, y eso es muy enriquecedor porque antes los personajes eran muy planos y ahora tienen una historia que, en mi caso, aunque sea al villano, la gente podrá empatizar con él", comentó.

En este melodrama de TelevisaUnivision que inició transmisiones esta semana a traves de Las Estrellas, Basañez da vida a Dante Alamillo Tapia, un atractivo abogado que conoció a Severiano del Monte (Leonardo Daniel), volviéndose no sólo su representante legal, sino también su confidente y amigo.

La vida lo cruzó con Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), quien lo envolvió en sus redes de seducción, y lo utilizó para lograr uno de sus objetivos, convirtiéndolo en su cómplice, guardando un gran secreto.

Al llevar más de tres décadas en el mundo de la televisión, Basañez reconoce que ahora las historias y la forma en la que se crean ha cambiado y eso es algo con lo que el público y los actores se están beneficiando.

"Definitivamente estos nuevos formatos con los que ahora se trabajan nos enriquecen a los actores , lo cierto es que hace mas de 20 años se nos pedía mucha intensidad, las actuaciones eran un poco sobrecargadas, y ahora todo es más natural y eso también corresponde a que esto es lo que el público ahora quiere ver".



