Salvador Rivera se saca una espina clavada de 30 años con "La Voz Senior"

Salvador Rivera cumplió un sueño frustrado durante su época universitaria gracias a "La Voz Senior".

En entrevista con EL UNIVERSAL, recordó que fue hace más de treinta años que se inscribió a un concurso de canto liderado por Armando Manzanero, llegó a la final y el día en el que se decidía al ganador sus compañeros de clase pidieron permiso para ausentarse y verlo triunfar, pero eso no pasó porque como él dice, le tocó probar las mieles del fracaso.

Este martes, cuando ganó la primera edición de "La Voz Senior" bajo la tutela de Ricardo Montaner, una compañera de la universidad le mandó un mensaje diciendo que tardó, pero lo cumplió y ganó la competencia que no pudo hace dos décadas.

“Qué te puedo decir, estoy muy contento y orgulloso. Nunca sentí que fuera una mala idea entrar a "La Voz Senior", me sentí halagado desde el primer día que vi el anuncio, me metí a la página, tengo 60 años y supe que podía, me animaron en casa y que me inscribí. Cuando llegamos aquí recibimos un trato sumamente cálido”.

Uno de los momentos más conmovedores durante la competencia fue cuando en la final, él cantó “Aunque ahora estés con él” y Ricardo Montaner lo acompañó con su voz. Obviamente soltó en llanto.

"Otro momento conmovedor fue cuando canté en la semifinal “No lo beses como a mí” y los cuatro coaches se pusieron de pie. Belinda dijo que se había emocionado al grado de tener la piel chinita, Lupillo dijo que yo había cantado perfecto. Este concurso la verdad restituyó muchas cosas de mi pasado”, confesó.

El ganar la competencia no incluía un premio económico pero dice, acompañará a Ricardo Montaner en uno de sus conciertos próximos y cantará con él, además de que el próximo 7 de septiembre tendrá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar sus 31 años de carrera.

La final se disputó entre cuatro finalistas: Cuca Tena del equipo de Yahir; Jorge, del equipo de Lupillo; Genaro Palacios, del equipo de Belinda, y Salvador, del equipo de Montaner.

