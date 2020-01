"RuPaul's Drag Race" anuncia reinas de su temporada 12

El programa de competencias "RuPaul's: Drag Race" se ha vuelto tendencia luego que mostró a las 13 drag queen que participarán en su temporada 12 en busca de demostrar que son la mejor.

El formato que tuvo su primera temporada en 2009 publicó primero un video como una primera llamada para que conocieran a quienes rivalizarán en esta nueva entrega.

El clip inicia con unas palabras de la diseñadora de moda y cantante Yvie Oddly, quien ganó en la temporada 11 con el título de "America's Next Drag Superstar".



The RuVolution begins!

Meet all of your Queens https://t.co/E6YgH8alcM#DragRace pic.twitter.com/JdU61UUHFF

— RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) January 23, 2020