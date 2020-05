Programación nocturna para los que no pueden dormir

Dan las 11 de la noche y no puedes dormir. Las doce, la una, el reloj avanza y por más que tratas no logras conciliar el sueño.

No eres el único, cientos de personas están padeciendo insomnio en estos días y es que desde hace más de un mes comenzó la contingencia en México por el coronavirus Covid-19 lo cual ha llevado a muchos a trabajar o estudiar desde casa.

Además, entre tantas noticias que inundan las redes es casi imposible controlar el estrés.

Si lo que quieres es distraerte y desconectar por un par de horas de las noticias, el trabajo o la escuela pero ya es noche o de madrugada y no sabes qué hacer aquí unas recomendaciones para desvelados.

Contenido para adultos que llevan un niño interior

A través de Warner Channel a partir de este sábado 2 de mayo se transmitirá una barra especial con caricaturas para esos adultos jóvenes.

Los títulos que lo integrarán son las series de culto "Rick and Morty", "Final space", "Robot chicken" y "Aqua teen hunger force".

La cita es de lunes a jueves y los sábados a la media noche.

Lo mejor del cine… ¡de noche!

Por el canal Studio Universal en mayo llegarán títulos reconocidos por la crítica. Para la semana que viene el lunes 4 de mayo se transmite "La invención de Hugo Cabret" a las 23:45 horas mientras que el jueves 7 a las 22:40 llega "Whiplash".

Por otro lado, a través de HBO este domingo 3 de abril a las 22:00 horas llega el final de la tercera temporada de "Westworld" y si también cuentas con la app HBO GO al finalizar puedes echarte un maratón con los capítulos anteriores porque recordar es volver a vivir.



Series gratis por Internet a cualquier hora

Si despiertas a las 3 de la mañana y no cuentas con televisión por cable o alguna otra plataforma de paga para distraerte mientras te agarra el sueño no hay problema.

Por YouTube encontrarás títulos completos de series originales con talento internacional. Una opción es la serie documental "The age of A. I." conducida por Robert Downey Jr. y que trata sobre la tecnología que ha cambiado el mundo.

También gratis pero por Facebook Watch está "Sorry for your loss" temporada 1 y 2 protagonizada por Elizabeth Olsen.

fjb