Hace apenas unos días que Odalys Ramírez se reincorporó a la vida laboral, luego de haber padecido Coronavirus al igual que su pareja, Patricio Borghetti. Tras retomar el trabajo, una nueva noticia la rodea: su salida de “Cuéntamelo Ya! Al Fin”, que de acuerdo a un columnista de espectáculos, habría sido por su prisa de querer acabar de grabar entre semana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la también conductora del noticiero de Paola Rojas, comentó que el primer día que regresó a trabajar, Nino Canún, productor de “Cuéntamelo YA!” se acercó para decirle que habría cambios que no la incluían en el formato sabatino, pues eran en otro tono.

También lee: Betty Monroe aparece, asegura estar bien, pero mantiene retiro

“Leí algunas cosas que se dijeron y la verdad es que la comunicación que se tuvo conmigo es que se iban a realizar cambios, que iba a ser un rollo más de comedia y pues yo no soy comediante, entonces entendí perfecto la situación".

En cuanto al motivo que se ha comentado como razón de este cambio, como querer irse temprano, expresó.

También lee: Odalys Ramírez vuelve a los foros tras recuperarse del Covid-19

"Supe que se estaba manejando que era porque yo me quería ir más temprano y no, sí bromeábamos mucho con el tema de ‘apúrense porque Odalys es la que tiene noticiero (o sea, la que más temprano se levanta de todos)’, pero era un chiste dentro de la producción y otros también bromeaban diciendo ‘Sí, yo también tengo noticiero’; pero bueno, como todos los programas son grabados, hay veces en las que acabas a una hora y otras que por un detalle técnico o por algún invitado o por alguna situación se tardaba más, pero no tiene nada que ver con eso”, comentó a Este medio

También lee: Pato Borghetti y Odalys Ramírez se reencuentran tras quedar libres de coronavirus

Pese a estos rumores que circulan en torno al cambio, ella está contenta y agradecida, pues ha podido convivir con amigos como Paul Stanley y Ricardo Margaleff, a quienes sí seguirá viendo entre semana en el programa, así como a sus demás amigos (que se transmite acabando Hoy, por Las Estrellas).

“A ellos los sigo viendo entre semana, estoy muy consciente que así es la televisión, que hay cambios y que nada es para siempre. Estoy muy contenta con mis experiencias y con mi desempeño en ese programa, siempre me comporté como la profesional que soy, ya voy a cumplir diez años en noticieros, estuve tres años y medio en “Cuéntamelo YA! al fin”, y en “Cuéntamelo YA!”, también tengo tres años y medio, tengo la fortuna de participar en proyectos y de poder demostrar mi profesionalismo y mi disciplina en mis diversos empleos, en los que he sido de largas temporadas”, finalizó.

al