Maratones en televisión para sobrellevar la cuarentena en casa

Para maratonear durante esta contingencia no es necesario salir de casa, sólo necesitas un lugar cómodo, algo de comida y una pantalla.

Este sábado y domingo en televisión de paga se correrán varios maratones que todo fan de las series no se puede perder.

Aquí las recomendaciones:

Maratón grupero

Desde las 12:15 de hoy 9 de mayo arranca la carrera con "Bronco, La serie".

La ruta será larga y concluirá hasta las 21:00 horas superando junto con el grupo los obstáculos que los hicieron llegar hasta este momento de su trayectoria musical como íconos del grupero en México.

Preparado sombrero, botas y los mejores movimientos y corre junto con Lupe, Ramiro, Choche y Javier a través de la señal de TNT.

Maratón de misterio

Una de las series más longevas que actualmente sigue regalándonos capítulos nuevos es "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)" y tampoco se podía quedar sin hacer su propia carrera con motivo especial por el día de las madres.

Por ello mañana 10 de mayo acompaña a la detective Olivia Benson y su hijo al maratón a partir de las 11:25 horas por Universal Tv con algunos de sus mejores capítulos.

Maratón llegador. ¡Échale, mariachi!

Este domingo 10 de mayo es para pasarlo junto a Juan Gabriel y cantar a todo pulmón sus mejores temas.

A partir de las 11:15 comienza la transmisión de la bioserie "Hasta que te conocí", con los trece episodios del show.

Esta carrera se disfruta mejor en familia, sobre todo para celebrar el día de las madres. La cita es por TNT.

Maratón retro de larga duración.

Para los que ya tienen callo en esto de las series y quieren una verdadera prueba aquí está y viene con uno de los títulos clásicos de la televisión.

HBO Signature presenta desde el lunes 11 y hasta el domingo 17 de mayo un mega maratón de "Los soprano" ¡Con sus SEIS temporadas completas! (una por día).

Más vale que tengas ropa cómoda (las pijamas son bienvenidas) porque serán 84 episodios de la historia protagonizada por el fallecido James Gandolfini.

A partir de las 9:00 horas seguiremos la vida del líder de la mafia italo-estadounidense en Nueva Jersey, Tony Soprano (Gandolfini).

Maratón del adiós

Se nos acaba la tercera temporada de "Young Sheldon" por ello para despedirlo como se debe Warner Channel transmitirá los últimos tres episodios este lunes 11 de mayo a partir de las 20:45 horas.

Maratón de mentiras

También por el Día de las madres pero con una temática diferente por HBO Signature se transmitirá "Big little liars" este sábado y domingo (una temporada por día).

La carrera comienza hoy a partir de las 12:00 horas y en ella te acompañarán Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz.

Maratón para pequeñines

Que no se diga que los principiantes no pueden ver una serie de una sola vuelta.

Pensando en ellos una opción es empezar con una miniserie para ir haciendo callo.

Si eres del grupo de los pequeñines no te preocupes, en plataformas digitales hay decenas de títulos de corto formato.

La recomendación de la casa es "Living with yourself", disponible en Netflix y protagonizada por Paul Rudd. Sólo tiene una temporada de ocho capítulos, cada uno con una duración promedio de 30 minutos.

Si no te convence entonces por Fox APP puedes ver a Jude Law en "The new pope" serie de apenas 9 capítulos que estrenó hace apenas unos meses y ha recibido críticas positivas.

