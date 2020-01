Es difícil no comparar "The Witcher" de Netflix con "Game of Thrones" de HBO. Pero más allá de la temática o la estética, recientemente se ha revelado que existe una conexión real entre ambas series.

Vladimir Furdik es el coreógrafo de lucha de "The Witcher", un artista que los fans de "Game of Thrones" conocen bien por haber interpretado a El Rey de la Noche. Los espectadores quedaron de lo más sorprendidos por la revelación cuando Furdik publicó una foto junto a la actriz que encarna a Yennefer, Anya Chalotra. "Con Anya en el set, genial. Buena persona con un gran corazón", escribió el intérprete en Twitter.

With Anya on set, great time. Good person with a big heart. #Yennefer #TheWitcher pic.twitter.com/7kubrE8nWD — Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) December 28, 2019

Si bien la actuación de Furdik lo hizo más reconocible para los fans, también trabajó detrás de las cámaras en la serie de HBO como coordinador de especialistas durante las primeras cinco temporadas. Furdik lleva ahora ese talento a The Witcher, donde fue responsable de casi todas las peleas en la primera temporada, salvo una: la pelea de Blaviken, ya que esta secuencia fue coordinada por Wolfgang Stegemann. Por desgracia para los espectadores, el coreógrafo no regresará para la segunda temporada. Según Redanian Intelligence, Furdik mencionó su partida a un fan en Instagram, pero no dio más detalles.

En la Comic Con 2018 de Varsovia, Andrzej Sapkowski, autor de la saga literaria "The Witcher", habló sobre el cameo de Ed Sheeran durante la séptima temporada de "Game of Thrones", asegurando en tono cómico que eso no ocurriría en la adaptación de Netflix de su obra.

La segunda temporada de "The Witcher" ya ha sido confirmada. Se espera que comience su rodaje a inicios de 2020, con primavera de 2021 como momento de regreso para el mago Geralt de Rivia, como también para Ciri, Yennefer, Jaskier y Tissaia de Vries.



