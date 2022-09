"La Casa del Dragón": la curiosa conexión entre "Jason Lannister" y "Juego de Tronos"

Que menos se podía esperar en "La Casa del Dragón" sino la aparición de un Lannister. Si "Game of Thrones" tuvo dos casas reales que dominaron toda la serie de punta a punta en la disputa por el trono de Hierro. Por un lado los Targaryen, domadores de dragones y descendiente del rey loco. Y por otro lado los Lannister, la personificación de la sagacidad y astucia política y militar reforzada con buenas dosis de impiedad.

Pero no hay un Lannister en "La Casa del Dragón" sino dos, los gemelos Jason y Tylland. El primero quiere casarse con la princesa Rahenyra y el segundo es un habilísimo político, marca registrada de la familia que se destaca por hacer de la táctica y la estrategia un culto de vida siempre dando pasos en función de un beneficio político que les permita afirmar la supervivencia de su reino.

Como ahora en "La Casa del Dragón", en "Game of Thrones", los Lannister son protagonistas centrales de la serie, con el viejo rey Twin Lannister, más astuto que nadie; sus hijos Jaime Lannister, el matador de Reyes y la princesa Cersei, sagás como su padre, y el malquerido de la familia, Tiryon Lannister, un enano rápido, tramposo y oportunista, que disfruta del alcohol y las mujeres.



En La Casa del Dragon, Jason y Tylland Lannister son los antepasados de la familia, aunque no está claro cual es el grado del vínculo, pero eso no es lo importante, lo interesante es que los Lannister, Señores del Castillo de La Roca, ya empiezan a jugar su partida por el poder, a mostrar su ambición por el trono de Hierro y se acercan a los Targaryen, comenzando una relación de intereses, amores y odios, que hace honor a "Game of Thrones".

Está muy claro que "La Casa del Dragón" no nos dejará sin los Lannister y se puede presumir sin temor a equivocarse que han llegado a la precuela para quedarse y colarse en el juego por el poder, sembrando intrigas, haciendo jugadas geniales todo para disputarle a los Targaryen el trono de Hierro por las buenas o por las malas.