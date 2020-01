Han pasado 16 años desde que la versión de la telenovela “Rubí” protagonizada por Bárbara Mori ocupaba la parrilla nacional y ahora es el turno de Camila Sodi de meterse en la piel de la malvada protagonista, no obstante los fanáticos que ya han visto el primer capítulo no están del todo satisfechos de esta nueva versión.

Univisión estrenó ayer martes la nueva versión de “Rubí” en el mercado estadounidense y las comparaciones entre Sodi y Mori no se han hecho esperar, así como las burlas a algunas secuencias que califican de comedia involuntaria.

Una de ellas es una escena en la que Rubí (Sodi) vive aparentemente en una mansión llena de lujos y comodidades, pero al parecer contra su voluntad y en donde se muestra un sistema muy sofisticado de seguridad, digno de las películas sobre espías y atracos más sofisticadas de Hollywood.

Hay otras fans de la versión de 2004 que hablan sobre las incongruencias del nuevo personaje versus el que interpretó Barbara Mori.

hy remake #Rubi when you can play 2004 Rubí? Seriously, this new girl has nothing on my girl Bárabara. She is the queen and would never be seen working or be at the gym because she always had it all. Even the intro song is not that good as La Descarada #RubiUSA #Rubi pic.twitter.com/GtXScTdHRh

— Lay’sHoneyisFine (@itsLBA21) January 22, 2020