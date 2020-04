Enfrentar el papel protagónico de una telenovela no fue lo más difícil con lo que se encontró Claudia Martín cuando el productor Carlos Bardasano le propuso entrar a la telenovela "Como tú no hay 2". Para ella el verdadero reto estuvo en aprender a hacer reír al público.

"Tuve que aprender el timing, obviamente al lado de Adrián fue una gran ayuda porque él es un gran maestro del tema, igual mis directores, pero aprender a hacer la comedia es duro, todo el mundo sabe que es más difícil hacer reír que hacer llorar y aquí evidentemente lo viví en carne propia pero creo que al final se trata de aprender a perderle miedo al ridículo", contó la actriz.

Martín interpreta a Natalia Lira, una ambiciosa directora de Relaciones Públicas que se avergüenza de su origen humilde y junto a su amante crea un plan para enamorar a Ricardo (Adrián Uribe), pero al final quien acaba por enamorarse es ella.

También lee:

"Mi personaje no sabía lo que era el verdadero amor, creía estar enamorada del personaje que interpreta Ferdinando Valencia y en realidad estaba equivocada", afirma.

Aunque se identifica poco con Natalia, ya que es una mujer caprichosa y mentirosa, al final le gusta interpretarla porque se aleja a lo que realmente ella es.

"También es lo importante la capacidad de de darle vida a otras personas ajenas a la forma de ser propia".

También lee:

Desde su perspectiva, el mensaje principal que envía su personaje es el de saber identificar el verdadero amor y no justificar abusos.

"A veces pensamos que ya sabemos lo que es el amor pero en realidad una persona que te humilla, que te hace daño, que te hace llorar todos los días, eso no es amor, entonces ella al conocer al nuevo Ricardo, obviamente se enamora totalmente porque se da cuenta de que él sí la valora y la respeta".

Luego de que las grabaciones de la telenovela se lograron terminar justo antes de que se declarará la cuarentena obligatoria, la actriz originaria de Oaxaca decidió aislarse y ha pausado su trabajo y casting desde entonces, actualmente tiene 28 días en casa, desde donde se mantiene pendiente de su familia.

También lee:

"Creo que sí es muy largo lo que viene, desde mi punto de vista todo el 2020 vamos a seguir así pero simplemente yo no me pongo a pensar en eso, vivo día a día arreglo mis cosas, me visto, hago ejercicio como bien y cuando tenga que ser será porque no está en las manos de nadie", concluyó.