"Seminar", la obra que expone los miedos de los artistas

"Seminar" es la puesta en escena que pondrá en jaque los monstruos personales de actores como Rafael Sánchez Navarro, Begoña Narváez y Octavio Hinojosa.

La obra dirigida por Diego del Río, cuenta la historia de un grupo de escritores que contratan a un maestro para que los guíe pero termina confrontándolos con su interior.

“Es una comedia muy negra y lo que quiero decir con esto es que se trata de una situación tan real y con personajes tan humanos que de repente presentan circunstancias reales que pueden ser incómodas”, dijo Diego del Río, director.

Su estreno será el próximo 31 de enero en el teatro Milán y está basada en el texto de la estadounidense Theresa Rebeck; fue montada en Broadway en 2011 y la traducción para la adaptación en México estuvo a cargo de María Reneé Prudencio.

“No es para escritores y aunque a ellos les va a encantar verla, la obra es para humanos y descubrir cómo en la intimidad se revelan los sentimientos y con la fragilidad del mundo del arte lanza preguntas sobre ética en la docencia, egocentrismo, temores y expectativas", declaró el director.

Rafael Sánchez Navarro disfruta la relación que tiene su personaje con el mundo del arte. Foto: Nicole Trejo/ EL UNIVERSAL

En escena estarán cinco actores en total: Rafael Sánchez Navarro, Begoña Narváez, Christian Magaloni, Aída del Río y Octavio Hinojosa quien también es productor. Juntos expondrán los delirios y temores de sus personajes como artistas.

“Interpreto a Sofi y es el personaje que más trabajo me ha costado hasta hoy en mi carrera, siempre estar en un escenario te desnuda y además yo vengo de hacer mucha tele y cine. Estar de vuelta aquí parada en un escenario es como volver a mis raíces porque aquí nos hacemos los actores”, comentó Begoña.

Durante las funciones, se abordarán temas como las clases sociales, los prejuicios, inseguridades e incluso el acoso.

“Mi personaje fue acusado hace 40 años de plagio cosa que no sucedió, también tiene que ver con el tema del Me too, que ahora está tomando mucha relevancia.

Es una situación muy compleja e interesante y un personaje que estoy disfrutando muchísimo y que tiene muchísima referencia con el mundo del arte”, Detalló Rafael Sánchez Navarro, quien interpreta a Tomás.

La obra estará por una corta temporada: del 31 de enero y hasta marzo, con funciones los viernes, sábados y domingos. Los actores están ensayando desde el mes de diciembre y con este proyecto además de divertir al público esperan generar una reflexión.

fjb