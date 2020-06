La Teatrería reabrirá hasta 2021; condiciones actuales son poco rentables

Luego de que la Secretaría de Cultura publicó la “Guía básica. Reapertura de espacios culturales. Retorno seguro, saludable y solidario” algunos recientes independientes y con aforos modestos en la Ciudad de México han optado por no abrir hasta que las condiciones sanitarias permiten una mayor afluencia a sus foros ya que de lo contrario la pérdida sería mayor a seguir cerrados.

Ese es el caso de la Teatrería, foro dedicado a las artes escénicas ubicado en la colonia Roma Norte y la cual ha decidido subir el telón hasta enero de 2021, aunque esto represente un gran golpe a las más de 30 familias que dependen de este lugar.

“Tomamos la decisión que hasta enero vamos a abrir, estamos haciendo esfuerzo sobrehumanos, estamos buscando alternativas, funciones streaming, pero la verdad es que para volver no nos conviene abrir por que abrir con ese aforo nos saldría mas caro abrir que seguir cerrados”, detalló en entrevista Óscar Carnicero, co propietario de La Teatrería.

Para el también productor existen ciertos puntos preocupantes acerca de la Guía emitida por la Secretaría de Cultura, uno de ellos es que tomar las medidas que propone el gobierno encarecería el costo del boleto y aunque ellos desean llevarlo a cabo, es poco rentable abrir el foro bajo esas condiciones.

“Es fácil como verlo así, tomar las medidas de sanitización que nos piden hace que el costo de eso, yo como Teatro se lo tengo que trasladar al costo de renta que le doy al productor y el tiene dos opciones, una es que se lo traslade al costo del boleto, lo cual hoy en día es poco viable por que la gente no tiene dinero y otra opción es que ese costo se traslade a los sueldos del personal de la compañía y eso podría precarizar mucho mas el quehacer artístico”, confesó.

Además, Oscar puntualizó que esta guía en nada beneficia a los productores independientes y dueños de foros, ya que ellos viven de la venta de boletos, mientras que los foros subsidiados por la Secretaría de Cultura no.



“Hay que diferenciar los espacios que dependen de la secretaría de cultura, como el Helénico, Esperanza Iris, etc y aquellos que son privados, teatros pequeños de 50 personas, hasta grandes, como ahora el Metropolitan que tiene aforo de mas de cuatro mil personas y ahora podrá meter solo 400 y cacho de personas, es inviable, no hay espectáculo que aguante ese boletaje”, destacó.

Para Carnicero otro de los grandes problemas con la guia es que figura como una “orientación” de lo que se debe hacer y considera que lo que se necesita es un protocolo de cómo actuar bajo esta nueva normalidad, ya que hasta el momento hay muchos puntos ciegos en lo decretado por la Secretaria de Cultura.

“Dicen que esta guía es un orientación y no una obligación y entiendo que el gobierno busca apelar a una población madura y unos empresarios maduras y perdón pero no lo somos, donde yo vivo me asomo por la ventana y hay fiestas. Creo que es una buena intención pero no somos maduros. A lo teatros pequeños les costará mucho implementar los protocolos por un tema de costos, el gobierno debería estar consciente de ello y hacer un dinero a fondo perdido o ayudas”, añadió.