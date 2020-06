Cinco teatreros en jaque revelan el detrás de bambalinas

“Generar oportunidad a través del caos y de la realidad siempre es bueno”, expresó Michelle Rodríguez, quien junto a los actores Mario Sepúlveda, Diego Medel, Luis Carlos Villarreal y el director y dramaturgo Reynolds Robledo, tendrán una serie de conversaciones sobre su vocación teatral bajo el concepto Cinco teatreros en jaque.

“No sólo hará que la gente conecte más con nosotros como artistas, sino también se darán cuenta que estamos hechos de matices, de momentos fuertes que nos van haciendo lo que somos. Somos cinco teatreros que, independientemente de que algunos han estado en la música, la televisión, en fin; somos amantes del teatro, en él nos conocimos, ahí es donde más andamos”, declaró la actriz del musical Chicago sobre este programa para plataformas digitales.

Diego Medel comenta que hablarán de cosas que la gente no ve cuando ellos suben al escenario, como la manera en que se reponen de un rechazo en una audición, o cuando tienen que trabajar con gente con la que no hay buena relación, entre otras cosas.

“Creo que todos tenemos cola que nos pisen, hay muchas preguntas incómodas desde si te arrepientes de haber hecho tal proyecto hasta cómo hacen una negociación, todos esos temas que parecen secretos y que hoy vamos a sacar al aire, pero el punto de esto no es criticar al teatro o a la gente que lo hacemos”, comentó Medel quien ha trabajado en producciones como Jesucristo Superestrella.

Aunque Rodríguez considera que es un proyecto muy bueno, cree que no hubiera sido posible sin la cuarentena, porque fue ésta la que ha llevado a la comunidad artística a crear nuevos medios para expresarse usando las redes sociales.

“A mí me parece una gran oportunidad que podemos jugar de esta manera con la gente, porque seguramente en la normalidad estaríamos cada uno muy metidos en el trabajo y no estaría sucediendo, además de que sería muy complicado que nos juntáramos para hacerlo. Por otro lado, nos ha escrito gente de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, para decirnos que si fuera un show en vivo no podrían verlo, eso también abre fronteras laboralmente para nosotros”.

Michelle explicó que la dinámica será el responder preguntas que casi nunca les hacen en las entrevistas, pero que les ayudarán a hablar de sus experiencias en este arte.

“De que a lo mejor en nuestra carrera no todo es el sueño hecho realidad, ni tampoco es el medio más feo del mundo. Lo que queremos compartir con la gente es que se den cuenta que también la pasamos bien, que nuestro trabajo requiere de una gran responsabilidad y sobre todo para la gente que está en formación y que nos sigue, que si en algún momento se quieren dedicar a esto se den cuenta que sí está bien padre”, dijo Michelle.

Además de contestar esas preguntas ellos cincos, en cada programa tendrán un moderador y un invitado diferente, que también entrará a esta dinámica contestando preguntas más personales. Para ellos está siendo todo un descubrimiento el conocer ciertas anécdotas y sentimientos de sus compañeros, porque se están dando cuenta que, si bien conviven y a veces trabajan juntos, hay muchas cosas que desconocen uno del otro y el ejercicio que han hecho para este programa les ha servido para descubrirlo.

“Se van a divertir mucho, porque además lo hacemos muy ameno, porque tampoco es algo que vamos hacer muy en serio, nos vamos a divertir, nos reímos mucho y la pasamos muy bien, esperemos que la gente no vaya sólo por el chisme sino también la pasaremos muy bien”, dijo Medel.

Por ahora sólo tienen planeados cuatro programas que serán transmitidos los días 30 de junio, 2, 7 y 9 de julio a través de https://www.goliiive.com.mx/teatreros-en-jaque, pero la actriz asegura que si funciona podrían pensar en más capítulos de Cinco teatreros en jaque.

“En medida de que los espectáculos en vivo puedan regresar, nosotros seguiremos generando nuevas oportunidades; y la gente que no necesita salir de su casa se quede ahí, porque es la mejor manera de apoyar a la gente que sí tiene que salir, la mejor manera de apoyar que los espectáculos en vivo regresen en quedándonos en casa”, finalizó Rodríguez.

fjb