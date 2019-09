César Bono vuelve como cavernícola luego de estar a punto de morir

[email protected].mx

Después de siete años de ausencia, el cavernícola César Bono regresa a su cueva en el Teatro López Tarso, para ofrecer dos funciones este fin de semana del texto escrito por Rob Becker.

“Me siento afortunado de que regreso por una u otra razón, a una obra en la que he pasado la sexta parte de mi vida tengo 68 años de edad y 11 los he pasado aquí”.

El actor explicó que por el momento sólo ofrecerá funciones el 21 y 22 de septiembre, y dependiendo de la respuesta del público en taquilla podría extender su participación unas funciones más.

La temporada pasada "Defendiendo al cavernícola" logró 3341 funciones en 11 años, una hazaña que nunca planearon lograr en 2001 cuando se estrenó, porque tanto él como el productor Morris Gilbert y el director Jaime Matarredona sólo proyectaban a lo mucho cinco años en cartelera; es por eso que César Bono tiene la esperanza de repetir el éxito de esta obra.

“Mientras el público esté contento y haya las ganas de verla. La temporada pasada se quedó mucha gente sin verla y les han hablado muy bien de ella otras parejas, esto ha despertado curiosidad en el sentido de qué tiene esta obra que atrae a hombres y mujeres, aquí se han pedido 14 veces matrimonio”.

Sobre el desempeño de Sergio Mayer en este monólogo, Bono aseguró no ser nadie para juzgar el trabajo de un compañero, pero subrayó que esta obra está tan bien escrita, que no importa quien interprete el personaje del cavernícola, porque es un éxito por sí solo.

Respecto a su estado de salud, el actor explicó que no la ha pasado nada bien, ya que el año pasado estuvo a punto de morir cuando le colocaron un stent (prótesis vascular) para mantener una de sus arterias abiertas, suceso que lo dejó con secuelas como el uso del bastón .

“Cuando tuve el infarto en el corazón (2011) no hubo secuelas y ahora sí las hay, ahora sí me desespero, ahora sí me preocupa ser capaz de divertirlos y de pasar un momento suave con ustedes", expresó emocionado.

También recordó su amistad con el intérprete José José, a quien conoció cuando eran adolescentes, el príncipe de la canción de 17 y él 15 años, pero ahora el tiempo ha pasado y les ha pasado factura.

“Ahora que lo vi no se imaginan cómo nos reímos porque han pasado muchas cosas, parejas que conocemos ya no viven juntos y se casaron con otras parejas que también conocemos, entonces han sido unos chismes muy buenos y que nos ha causado mucha gracia. Como José José hay mucha gente amada en mi vida”.

