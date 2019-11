"The book of mormon" estrena entre risas en el Centro Cultural Teatro I

Divertida, mordaz y con gran conexión con el público es como se podría resumir el encanto del musical "The Book of Mormon", que la noche del jueves ofreció su primera función en el Centro Cultural Teatro I, donde permanecerá hasta el 8 de diciembre.

“Es lograr un parteaguas al traer musicales de Broadway a México, que vean a nuestro país como una plaza después de sus tours por Estados Unidos”, declaró el productor Alejandro Gou, encargado de operar los teatros 1 y 2 del Centro Cultural.

Presentar "The Book of Mormon" fue un proyecto que se realizó en colaboración con Magic Space Entertainment, Renato Herrera, OCESA y Alejandro Gou, quienes esperan una buena respuesta del público durante las tres semanas que el montaje estará aquí y, de ser así, ya tienen entre sus planes traer "Miss Saigón".

“Siempre las alianzas son buenas. Siempre he sido socio de OCESA en muchas cosas y seguimos apostando por el teatro en México”, expresó Gou.

Alrededor de las 20 horas el público comenzó a llegar al recinto, entre ellos varios famosos como Sergio Corona, Plutarco Haza, Liliana Abud, Germán Ortega, Cassandra Sánchez Navarro, Suguey Abrego, Kika Edgar y Rogelio Suárez, por mencionar algunos; para disfrutar de este musical que fue presentado en inglés con subtítulos en español.

Las luces se apagaron. Se alzó el telón y quien primero hizo su aparición fue el personaje de Jesús acompañado de varios profetas, para hablar (o cantar) de cómo surgió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La diversión dio inicio con las sarcásticas canciones que el elenco encabezado por Liam Tobin y Jordan Matthew Brown, interpretaron a lo largo de la función, provocando la risa de los presentes.

“La idea de traerla en inglés y poner los subtítulos en las pantallas, como en la ópera, era un experimento pero está funcionando. Álvaro Cerviño fue el encargado de hacer la traducción para tal objetivo”.

Palabras altisonantes, referencias culturales y hasta el nombre de estrellas como Ninel Conde, fueron incluidas en esta adaptación, lo que hizo más cercana la historia al público, que no dejaba de reír con los problemas de un grupo de misioneros en África en su intención por tener a nuevos conversos.

“El tema de 'The Book of Mormon' es muy local. Aquí casi no hay mormones, pero el público está botado de la risa y eso es impresionante”.

Uno de los factores que influyó para que la obra funcionara con los mexicanos fue que el teatro era el adecuado para este montaje, según la opinión del productor, quien recordó que en años anteriores otras producciones de Broadway como "El Rey León" y "We Will Rock You" probaron suerte en el Auditorio Nacional y no funcionaron tan bien por las dimensiones del lugar, que desluce tanto la escenografía como las actuaciones.

“El Auditorio es un gran inmueble para conciertos, pero para teatro no. Ahí no luce porque después de 20 filas la gente ya no ve qué sucede en escena. Aquí es un recinto apropiado para este tipo de shows y veo que la respuesta del público es muy buena”.

Alejandro Gou comentó que México no sólo recibirá producciones extranjeras, también exportará producciones ya que él tiene entre sus planes llevar su versión de "Jesucristo Superestrella" a España en el 2020, donde se espera sea David Bisbal el protagonista.

nrv