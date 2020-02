Alejandro Medina intentó pedir ayuda antes de morir de un infarto

Apasionado del teatro y un impulsor de los nuevos talentos, así era el productor Alejandro Medina, quien falleció la tarde de ayer víctima de un infarto a la edad de 45 años.

“Fue muy sorpresivo, nadie lo esperábamos, era muy joven y es una gran pérdida”, declaró Miguel Valles, amigo del productor y director de algunos de sus montajes, como la obra Penelogías que se encuentra en temporada el Teatro Legaria.

“A Alejandro le dio un infarto, le vino una descompensación por la dieta que estaba haciendo, una dieta muy estricta para bajar de peso. Le dio un infarto alrededor de la una de la tarde y no pudo pedir ayuda.Creemos que intentó pedir ayuda porque realizó una videollamada a su hermano Lalo, pero este comenta que sólo veía parte del cuerpo moverse, entonces pensó que había marcado por error, así que dejó pasar la llamada”, explicó el director.

Valles comentó que fue la mamá de Alejandro Medina, quien intuitivamente comenzó a mandarle mensajes, pero al no tener respuesta le pidió a su hija que fuera a la casa del productor e investigará porqué no contestaba.

“Ella forzó la chapa, entró y lo encontró muerto en su cama. De la una y media (cuando hizo la videollamada) hasta las seis de la tarde fue cuando lo encontró su hermana”, dijo el director.

Quien también fue profesor de Valles en el Centro Cultural Virginia Fábregas, comentó que el productor llevaba su dieta bajo la supervisión de un nutriólogo, pero en las últimas semanas estuvo trabajando bajo mucha presión y estrés por los teatros que operaba (Teatro Tepeyac y Teatro Legaría) y además estaba preparando dos nuevas obras.

“Todo se juntó, yo le decía 'bájale, no debes estar tan alterado. El sábado pasado (22 de febrero) yo lo ví muy flaco, estaba viendo la función de El último día de mi vida, checando algunas cosas de dirección y se me aparece ahí en el teatro, le dije, 'Alejandro estás muy flaco ¿qué te pasa? Ya bájale a eso', pero no hizo caso era una obsesión bajar de peso”.

Alejandro Medina inició su carrera en las tablas a principios de los 90, cuando realizó su primer obra "A media noche", precisamente bajo la dirección de Miguel Valles y desde entonces no dejó de trabajar. Recintos como el Teatro Arlequín, el Teatro Ofelia y recientemente los teatros Tepeyac y Legaría, albergaron muchos de sus montajes, como "Chicos católicos", "La casa de Bernarda Alba", "Soltero, casado, viudo y divorciado", "Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve", "Hansel y Gretel", "El diario de Ana Frank", "La cenicienta", "El libro de la selva", "La sirenita", "El diario de un loco", por mencionar algunas.

El cuerpo de Alejandro Medina está siendo velado en la Funeraria García López del Pedregal, donde también será cremado el día de hoy a las 18 horas, aún no se sabe donde depositarán sus cenizas o si se realizará un homenaje en alguna de las funciones de este fin de semana, las cuales hasta el momento se presentarán de manera normal.

fjb