Bajo el título de "12 princesas en cuarentena", se realizó el festejo por el noveno aniversario de la puesta en escena "12 princesas en pugna", que se llevó a cabo la noche del martes a través de un Facebook live donde participaron alrededor de 60 personas, entre actores, actrices y productores que han formado parte de la historia del montaje.

El anfitrión de esta fiesta virtual fue el creador de la obra Quecho Muñoz, quien fue moderando y dando paso a cada actividad, claro está desde la sala de su hogar, porque debido a la contingencia por el virus Covid-19, la producción decidió unirse al movimiento #QuédateEnCasa.

Los primeros en aparecer fueron los productores Salomón Ramírez y Rebeca Moreno, quien apareció caracterizada de Maléfica para dar el banderazo de inicio a los festejos.

Arrancaron Leslie Martínez (Cenicienta), Lety Amezcua (Campanita), Mary Francis Reyes (Ariel), Paola Contreras (Mulán) y Paulina de la Barrera (Bella), quienes forman parte de la obra desde la primera temporada y compartieron anécdotas.

“Cuando hicimos la primera lectura no sabíamos ni a que íbamos. Ese día aprendí que las mujeres juntas podemos hacer cosas poderosas, que nuestra energía es hermosa, que se puede empezar de cero y que se puede seguir creyendo en los sueños”, compartió Leslie Martínez.

Una función con lenguaje de señas, que las compararán con la obra 11 y 12 y les dijeran que durarían más que la obra de Roberto Gómez Bolaños, o cuando las invitaron al programa "Sabadazo" y las hicieron bailar la canción “chicharrón con pelos”, fueron algunos de los recuerdos que contaron.

En la primera competencia de la noche, Laura Cortés, Gloria Toba, Valeria Zenil, Susy Lu Peña y Paola Hinojosa realizaron dibujos abstractos de Simba en menos de un minuto. Con ukulele en mano, Criss Maass compartió una canción que compuso en honor a la obra.

Carmen Sarahí (la voz oficial de Ana de Frozen) lideró una ronda de canciones, en la cual Carla Medina, Marcia Peña, Lorena Vignau y Estibalitz Ruiz, debían continuar la canción que ella iniciara, lo que dificultó este juego fue que Carmen lo hizo con mímica, así las hizo cantar "Libre soy" y "Un mundo ideal".

Natalia Sosa fue una de las invitadas especiales de la noche, donde contó que ella es la voz oficial de Cenicienta y que ama a la Sirenita, y Quecho compartió que cuando ella interpretó a la reina Ana, insistía en hacer prueba de sonido y siempre hacía un agudo impresionante con toda tranquilidad.

En la sección de Princesas por el mundo, las actrices que han formado parte de la obra y que hoy viven en el extranjero, compartieron más que su experiencia en este montaje, como están viviendo la cuarentena en el lugar donde viven.

“Estoy encerrada en mi casa desde hace 18 días, he salido dos veces a comparar comida, esto es una locura. Yo pensaba que era una persona que le gustaba estar en casa, pero ya no sé qué hacer y ya me estoy desesperando. En teoría todavía faltan 15 días más. Cada día a las ocho de la noche la gente aplaude y pone música, así se rompe la dinámica del encierro y es bonito”, compartió Mónica Mar desde España.

La presencia de Hiromi se dio en los comentarios, cuando Quecho platicó con Alicia Paola, Natalia Saltiel, Majo Pérez y Ana Cecilia Anzaldúa, sobre cuál actriz del musical Mentiras podría estar en 12 princesas en pugna, los espectadores mencionaron que Mulán siempre sería la ex académica.

Muy brevemente se conectó Zoraida Gómez, para compartir su recuerdo sobre su llegada a esta obra en 2014, con tan sólo una semana de preparación y para hacer más emocionante su debut, esa noche de improviso el autor entró a sustituir a la actriz que interpretaba a Mulán.

Manuel Balbi y Marco Salazar fueron los primeros en hacer el personaje del pizzero y respondieron las divertidas preguntas de Naidelyn Navarrete, como ¿qué princesa serían? El primero dijo que Mulán porque le encanta el traje y el segundo Campanita, para no aprenderse tanto texto.

Daniela Luján también estuvo presente, recordando que ella ha sido la única que ha hecho a todas las princesas y la vez que salió de improviso como Aurora, porque la actriz se enfermó, aunque reconoció que no fue la mejor función que dio.

Finalmente los encargados de cerrar dos horas de transmisión, fueron Lambda García y Michelle Rodríguez, quien reveló que ella hizo el logotipo de 12 princesas en pugna, además de bromear con Lola Cortés quien no pudo tener audio en su transmisión.

“Felicidades a todos por estos años de extrema diversión y de aventuras, de mucho amor y de este gran sueño cumplido”, dijo Michelle a Quecho, quien resaltó que esta obra fue su primera oportunidad y hoy le hace feliz verla triunfadora.

