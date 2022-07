Taron Egerton explora lo oscuro de la masculinidad

Taron Egerton consolidó su carrera al interpretar a un hombre afable y lleno de amor, Elton John, en Rocketman, una actuación que le valió un Globo de Oro y el reconocimiento mundial.

Hoy, ha querido dar un giro a esa imagen e interpretar a un criminal en la serie Black bird , que estrena el 8 de julio por Apple TV+. Se trata de un hombre opuesto al creador de “Your song”, Jimmy Keene, quien pasó de ser el jugador estrella de la universidad, con un futuro prometedor, a un traficante de drogas condenado a 10 años de cárcel.

“Estaba muy emocionado de meterme en la piel de alguien que no me gustara tanto. Fue difícil porque no es el tipo de oportunidad que suele presentarse y hay que entender otro tipo de pensamiento”, dice el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Jimmy hará un trato con la policía, que le propone obtener su libertad a cambio de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad donde tiene que hacerse amigo de Larry (Paul Walter), un asesino serial, y obtener la confesión de dónde están los cuerpos de las mujeres que asesinó.

“Jimmy comparte algo poco agradable con lo que nos podemos identificar, que es una suerte de masculinidad tóxica. Hay pocas cosas que me gustan de él; quizás que al principio de la historia es encantador, gracioso y amable, pero al menos tiene la oportunidad de redimirse”.

La serie está basada en un hecho de la vida real narrado en el libro In with the devil, de las memorias criminales de James Keene y Hillel Levin.

El director, productor y guionista, Dennis Lehane, buscó representar una historia con tintes mitológicos, pero cuyo trasfondo explorara en el comportamiento de los hombres, incluso en el lado más extremo.

En la ficción de Lehane, Larry es el ejemplo más oscuro de la masculinidad tóxica, considera el realizador.

“Hay una línea en el libro que dice que Jimmy tiene que encontrar puntos en común con este asesino y pensé que lamentablemente todos los hombres pueden encontrar esos puntos con un misógino. Ese es el viaje incómodo que este tipo debe seguir”, señala el director.

Egerton considera que su personaje es un ejemplo de un hombre capaz de notar sus propios errores a través de su relación con un asesino más allá de la masculinidad tóxica, porque puede tener problemas mentales.

El personaje de Egerton debe hacerse amigo de un asesino. Foto: AP

“Hay que tomar en cuenta que Jimmy tiene un elemento disfuncional y problemático que lo construye en su pasado, su infancia y su percepción de las cosas. Pero lo que es interesante es que a medida que se desarrolla la historia comienza a aprender de porqué es cómo es y porqué a veces se comporta de cierta manera con las mujeres. Da la esperanza de que se dé cuenta a tiempo de que está equivocado”.

En esta producción de seis capítulos, destacan los actores Ray Liotta, en uno de sus últimos proyectos, así como la actriz Sepideh Moafi, quien encarna a la detective Lauren.

La alemana, conocida por la serie con temática LGBT+, The L word, considera que una parte medular de su personaje será la representación de una mujer en un mundo de hombres, toda vez que será una oficial que se abre paso en el FBI.

“En 1972 admitieron a las primeras dos agentes femeninas en el FBI y leí muchos testimonios, hablé con agentes sobre mujeres que fueron fuertemente discriminadas o que tuvieron que trabajar 100 veces más que sus contrapartes masculinas para obtener respeto. Es importante que Dennis (director y guionista) busca hacer justicia”.

