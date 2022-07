A Talina Fernández le asusta su lista de novios

Talina Fernández tiene una larga trayectoria de cinco décadas en el mundo de la comunicación y el espectáculo, tiempo en el cual seguramente tendrá muchas anécdotas que contar sobre la gente que entrevistó, los sucesos que cubrió y los países que visitó, ni qué decir sobre su vida personal, en la cual se codeó con la crema y nata de la sociedad mexicana y del medio artístico, pero la conductora aseguró que no piensa escribir sus memorias.

“Soy tan poco práctica que no sé ni escribir a máquina, mis memorias tendrían que incluir a varios novios, a los que no quisiera mencionar porque los puede afectar, entonces si voy a escribirlas tienen que ser con la purita verdad, pero la purita verdad no va a poder salir siempre”, dice la comunicadora en entrevista a este diario.

Critican a actriz Azul Guaita por su peso bajo

Las exigencias en el mundo del espectáculo por las tallas siguen siendo un tema difícil para las actrices, pues según lo confirma la actriz juvenil Azul Guaita, el peso es una de las críticas que ha recibido durante toda su vida y no precisamente por tener kilos de más.

“Me ha tocado lidiar con esto fuera y dentro del espectáculo siempre me han dicho ‘es que estás muy flaca’, hasta la fecha me dicen ‘es que no tienes cuerpo de mujer’, y pues es un trabajo que tienes que hacer de ignorar esos comentarios y yo me amo como soy”, Azul, de 20 años, asegura que el amor propio ha sido lo que la ha ayudado a destacar a pesar de las críticas y hoy protagoniza la serie “Rebelde” y forma parte de la nueva serie de Vix+ “La mujer del diablo”.

“Estoy trabajando en amarme y entender que eso es lo importante y le guste a quien le guste”.



…y a Mónica Dionne la encasillan como señora

Mónica Dionne también se ha sentido discriminada por su aspecto a la hora de obtener papeles.

La actriz de 55 años cuenta que desde hace muchos años ha sido seleccionada para interpretar papeles de mujeres mayores cuando aún era joven, un hecho que considera injusto dentro de la industria del cine y la televisión.

“Lo sentí desde hace muchos años que pensé ‘cómo me ponen de mamá si todavía me faltan unos juveniles’, ahorita ya me acostumbré y me han tocado personajes muy bonitos, pero sí siento que sucede mucho más con los hombres que con las mujeres, los hombres tienen muchos más personajes y tienen más rango y oportunidades que las mujeres en general, aunque yo me siento muy afortunada de haber interpretado personajes muy interesantes”, dice Dionne.



