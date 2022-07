Talancón se luce en NY desde Buenos Aires

La tecnología ha ido cambiando la manera de hacer cine y Ana Claudia Talancón acaba de filmar una película en la que sólo estaba en un foro con una pantalla digital de 180 grados, sobre la se proyectaba Nueva York, donde presuntamente se desarrolla la historia.

La cinta Cuando duerme conmigo, donde comparte créditos con Erick Elías, se rodó por completo en Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección de Eduardo Román.

“Trata de dos personas que se encuentran en una sala de espera de un hospital neoyorquino”, detalla en entrevista la actriz de Soy tu fan y El crimen del padre Amaro.

“En esta pantalla se veían las copas de los edificios de allá, supuestamente nevando, entonces aparecemos con bufanda, gorrito, abrigo, mil capas; como cebollitas, cuando eran los días de más calor de todos los tiempos”, comenta.

Durante la pandemia, Talancón se ha mantenido ocupada y con mucho trabajo, pues además de Cuando duerme conmigo, filmó la versión cinematográfica de Soy tu fan, que estrenará en salas comerciales durante septiembre.

“Los personajes han crecido como personas, no sólo en edad”, dice brevemente.

Otro proyecto realizado fue Misión: peligroso, thriller policíaco ubicado en los 70, que protagoniza al lado de Andrés Almeida, una de las estrellas de Los héroes del norte.

“Es una comedia en la que hago a una señora con dinero, para el cual por primera vez pude usar acento yucateco”, cuenta Talancón divertida.

Precisamente con Marcela Recio, directora del filme, Ana Claudia está desarrollando una película que sería su debut como realizadora.

“Estamos escribiendo para presentar la carpeta y armarla bien. Tiene un poco de todo: comedia, drama, acción. Es una historia entrañable y misteriosa”, adelanta.

“Tengo también el desarrollo de una serie, pero será para después de la película que me aviento primero por ser lo más conciso y no abarca tanto y así, me ayude después a dirigir la serie”, añade.

Actualmente, Talancón está en llamados de la segunda temporada de El galán, al lado de Humberto Zurita y puede ser vista en la serie de ciencia ficción El refugio.

