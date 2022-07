Susana Dosamantes Hasta siempre al rostro más bello

No sólo fue su incomensurable belleza, atizada con su refinada figura y su larga cabellera negra, lo que le valió ser considerada “el rostro más bello de México”, a Susana Dosamantes siempre le quedó bien el mote por su manera de dar amor.

La belleza la llevaba también por dentro, como cuando le abrió las puertas a un joven de 15 años, llamado Jonathan Tonatiuh, un admirador a quien ella le pagó la carrera de animación por computadora.

“La primera computadora que tuve ella me la dio, siempre me dio consejos en momentos importantes de mi vida y me apoyó muchísimo. Fue una extraordinaria mujer”, recuerda conmocionado Tonatiuh por la pérdida de la primera actriz.

Ayer, debido al cáncer de páncreas que se le diagnosticó a principios de año, Susana Dosamantes perdió la vida a los 74 años de edad, en Miami, donde estaba siendo atendida.

La actriz fue ícono del cine y la televisión, con más de 67 papeles , además de un ejemplo de ser humano y madre de la cantante Paulina Rubio y el empresario Enrique Rubio.

La cantante expresó su sentir en redes sociales, agradeciendo las muestras de cariño de fans y amigos, así como la labor de doctores y enfermeras.

“Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna”, escribió su hija.



Se caracterizó por su elegancia.

La actriz comenzó su carrera en 1969 de la mano del cineasta Arturo Ripstein, quien la eligió para el elenco de Los recuerdos del porvenir, que protagonizaron Renato Salvatoria, Daniela Rosen y Julián Pastor. Para este filme realizó el casting a petición de sus amigas. Entonces Susana, de 16 años, estudiaba ballet, no le interesaba otra cosa.

“Cuando veo la cola enorme, con mujeres hermosas, entonces dije, ‘si la hago llego mañana a casa y sabrán que me fui de pinta’. Llego con la recepcionista y le dije que les dijera que si les interesa aquí estoy, pero si no pueden, pues ya me voy, no puedo esperar, y veía que se reían. Y me llamaron, comenzaron a hacer pruebas y tuve suerte”, contó en el programa El minuto que cambió mi destino.

“Yo ni tenía idea de lo que era una cámara, de pronto me dijeron, ‘ ahorita tu marido está muriéndose y estás desesperada’. Y me puse muy nerviosa y decía: ‘¿éstos por qué me ven como bicho raro?’ Me empecé a poner nerviosa y cuando terminé aplaudieron porque resulta que les gustó la actuación y yo no actué, sólo estaba asustada de tanta gente que me estaba observando”, narró en esa ocasión.

Así iniciaron cinco décadas de trabajo ininterrumpido, siendo su última producción Si nos dejan, interpretando a la madre del protagónico femenino encarnado por Mayrín Villanueva.



En 1990, Dosamantes recibió el premio TvyNovelas a Mejor villana, en manos de sus dos hijos, Enrique y Paulina



En 1970, alternó con John Wayne y Jennifer O’Neill en la película Río Lobo, un western dirigido Howard Hawks.



Entre 1973 y 1974, la actriz protagonizó La hiena, dirigida y producida por Ernesto Alonso.

Un mujer comprometida

Siempre, dicen sus allegados, fue de las primeras en arribar al set, perfectamente estudiada y poniendo por delante la historia, respalda Pavel Vázquez, uno de los directores en la telenovela.

“Un día se dio un golpe en el brazo llegando apenas a su llamado. Todo el equipo nos activamos para que se fuera pero ellasólo dijo: ‘está bien, me atiendo, pero grabemos, saquemos esto adelante”, recuerda.

Dosamantes gustaba de la comida mexicana y era amante de la ropa, zapatos y bolsas.

“Le gustaba estar en su camerino, no se metía con nadie y siempre con la educación por delante”, comenta Tonatiuh, su publicista y amigo por 27 años.

A la actriz le sobreviven sus dos hijos, además de su viudo, Luis Rivas. Su cuerpo será cremado en Miami y sus cenizas depositadas en la Ciudad de Mexico, cumpliendo su voluntad.