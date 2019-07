Subastarán primer contrato entre los Beatles y su agente Brian Epstein

El primer contrato firmado por los Beatles y su representante Brian Epstein, que impulsó su éxito internacional tras "descubrirles" en el Cavern Club de Liverpool, es la estrella de una puja por internet de la casa Sotheby's de Londres, que concluye el 9 de julio.

El documento, presentado este viernes a la prensa, está escrito a máquina, con fecha del 24 de enero de 1962, e incluye las rúbricas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el baterista original del grupo, Pete Best.

Falta sin embargo la firma del propio Epstein, quien explicó en su momento que, aunque estaba comprometido con el grupo, no quería que el cuarteto se viera atado a él si las cosas no funcionaban.

"Yo no tenía ni idea del aspecto que tenía un contrato, y no me pareció sensato recoger las firmas de cuatro adolescentes en un trozo de papel cualquiera", dijo, de acuerdo con un comunicado emitido por Sotheby's.

"No tenía cien por cien fe en mí mismo de que podía ayudar a los Beatles de forma adecuada... Quería liberarles de sus obligaciones si yo sentía que así les iría mejor", manifestó.

El contrato, parte de una subasta de literatura inglesa, historia, libros infantiles e ilustraciones que empezó el pasado 1 de julio, forma parte de la colección del editor de Epstein, Ernest Hecht, y tiene un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras (de 223.000 a 334.000 euros y entre 250.000 y 375.000 dólares).

Según explica Sotheby's, con este contrato empezaba la transformación de los Beatles de ser una banda que triunfaba ya en Liverpool, su ciudad natal en el noroeste de Inglaterra, a otra que acabó conquistando el mundo.

Este es el primero de dos contratos que el grupo inglés firmó con el apodado como "el quinto Beatle", pues hubo que hacer otro cuando Best fue sustituido por Ringo Starr.

Este segundo documento, con fecha del 1 de octubre de 1962, se subastó en 2015 en la misma Sotheby's por 365.000 libras (407.000 euros, al cambio de hoy).

