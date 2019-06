Steven Spielberg comenzó hace meses una cruzada para que las producciones de Netflix y otras plataformas no opten a los Premios Oscar. Sin embargo, el director le ha dado una oportunidad al entretenimiento bajo demanda, y ha comenzado a escribir una serie de terror pensada para reproducirse en móviles. Un novedoso proyecto que, además, solo estará disponible para ver por la noche.

"After Dark" de Spielberg tendrá entre 10 y 12 episodios exclusivos para Quibi, abreviatura de 'Quick Bites', una plataforma dedicada al vídeo de formato corto, creada por el ex ejecutivo de Disney, Jeffrey Katzenberg, y la ex CEO de HP, Meg Whitman.

El realizador ya ha escrito "cinco o seis episodios", anunció Katzenberg según Variety.

"Steven Spielberg entró y dijo: 'Tengo una historia súper aterradora que quiero hacer'. Lo está escribiendo él mismo. No ha [escrito nada desde hace tiempo], por lo que conseguir que escriba algo es fantástico". apuntó Katzenberg.

Spielberg ideó una forma única para que los espectadores aprovechen la experiencia: al usar el teléfono para rastrear la hora del usuario, la serie solo estará disponible después de que se ponga el sol. Los usuarios tendrán un reloj en sus teléfonos que hará una cuenta regresiva hasta que se ponga el sol y el capítulo esté disponible; después el reloj comenzará a contar de nuevo hasta que salga el sol y el episodio desaparezca.

Con su lanzamiento previsto para abril de 2020, Quibi ofrece a los espectadores un período de prueba gratuito de dos semanas, con ocho programas "súper premium" disponibles en el lanzamiento. A partir de ahí, 26 proyectos más se estrenarán cada lunes durante el año inaugural del servicio.

Para el final del primer año, se espera que Quibi ofrezca 125 piezas de contenido a la semana. La idea es atraer a los espectadores que desean entretenimiento rápido y no buscan una larga serie como "Juego de Tronos" o una película como "Vengadores: Endgame".

