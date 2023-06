Spider-Man recupera la cima de la taquilla

Los Ángeles.— Spider-Man: Across the Spider-Verse volvió a colocarse en la cima de las filas de la taquilla, mientras que The Flash experimentó una caída más rápida que el veloz personaje del filme.

La secuela animada, protagonizada por Shameik Moore como el lanzador de telarañas adolescente Miles Morales, recuperó el puesto número uno en su cuarta semana en los cines de América del Norte, con una recaudación de 19.3 millones de dólares.

La última cifra ayudó a que la película de Sony alcanzara los 317.1 millones de dólares a nivel nacional y la impresionante cifra de 560.3 millones de dólares en el mundo.

“Es muy raro que una película como esta se arrastre y haga girar una red hasta el puesto número uno”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Es un testimonio de la calidad de la película. Este es un mercado de películas de verano muy competitivo y concurrido. Sin embargo, Spider-Man: across the Spider-Verse se ha distinguido como una de las películas más grandes de esta temporada”.

Spider-Verse venció a Elemental, que ocupó el segundo lugar por segunda semana consecutiva con un estimado de 18.5 millones de dólares. La película se mantuvo en el lugar después de experimentar el peor estreno de tres días de Pixar la semana pasada.

Ninguna otra película tuvo una caída tan dramática como The Flash con 15.2 millones de dólares para la oferta de gran presupuesto.

La producción de la segunda semana de la película de superhéroes de DC y Warner Bros, protagonizada por Ezra Miller, cayó 72% después de abrir con 55 millones por debajo del promedio.

Los números que ha acumulado The Flash” no han dado la talla para una película con un presupuesto de 200 millones de dólares.